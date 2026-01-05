Le novità in libreria: le uscite più attese di gennaio

redazione Modifica articolo

5 Gennaio 2026 - 10.49 Culture

ATF

Il nuovo anno in libreria si apre con storie che attraversano generazioni, mondi immaginari e futuri possibili. Tra gialli familiari, romanzi di formazione, avventure per ragazzi e saggi pratici, le uscite di gennaio offrono un ventaglio di emozioni e riflessioni: dalla riscoperta dei legami familiari alle sfide di un mondo che cambia, passando per misteri irrisolti e racconti di coraggio e fantasia.

Tra le novità in libreria c’è sicuramente “L’invenzione del colore”, l’ultima opera di Christian Raimondo pubblicata da La Nave di Teseo. Il protagonista del romanzo è un bambino, figlio di Raffaele, autore di qualcosa che ha rivoluzionato la storia del cinema. È sempre stato un segreto di famiglia e gli torna in mente quando, in una caldissima primavera, ogni notte sogna suo padre, morto da dieci anni. In questi sogni Raffaele è vivo ma lontano, andato via di casa senza motivazione. Quel bambino, di nome Christian, oggi a cinquant’anni si sente in dovere di scoprire la verità e comincia un’indagine. Il libro è sia un giallo familiare sia un romanzo di formazione.

“L’invenzione del colore” è un’opera che si svolge in un’Italia contemporanea in cui la nostalgia può diventare immaginazione. È la riscoperta dell’amore per un padre che sembra essere sfuggito per tutta la vita.

Negli scaffali di Einaudi sarà presente dal 13 gennaio “Il castagno dei cento cavalli” di Cristina Cassar Scalia. In un albero secolare che cresce sulle pendici dell’Etna, due guardie forestali ritrovano il corpo di una donna assassinata: la scena del crimine è raccapricciante. L’indagine si presenta subito complessa, visto che sulla vittima non esistono notizie, come se non avesse un passato. Le uniche informazioni reperibili arrivano dal commissario in pensione Biagio Patanè, anche se l’anziano poliziotto appare un po’ distratto da un problema personale.

Guanda manda in libreria, dal 20 gennaio, “Il mondo senza inverno” di Bruno Arpaia. La storia si svolge in un’ Europa devastata dalla crisi climatica. Marta, sua figlia Sara e il giovane Miguel sono riusciti ad arrivare in Scandinavia, dove le condizioni climatiche permettono la sopravvivenza. Purtroppo per loro la vita non è così facile: l’intelligenza artificiale esercita una sorveglianza capillare su tutta la popolazione, suddivisa in caste. In cima ci sono i cittadini A, con neurochip impiantati nel cervello, che permettono loro una vita prolungata e capacità fisiche superiori rispetto agli altri. Quando i disastri ambientali e la siccità intaccano le risorse alimentari, i cittadini C, di categoria inferiore, confinati nelle città satellite, in baracche improvvisate e abbandonati a sé stessi, si ribellano. Quando le condizioni di vita peggiorano, Marta, Sara e Miguel si uniscono alla resistenza e si preparano allo scontro. In questo romanzo Bruno Arpaia ci presenta un futuro catastrofico dovuto al cambiamento climatico che, anche nella nostra realtà, sta mutando sempre di più, mostrandoci così uno dei nostri futuri possibili.

Dal 5 gennaio sarà in libreria con Giunti “La sonnambula” di Bianca Pitzorno. La protagonista del libro è Ofelia Rossi, una ragazza che fin da bambina soffre di svenimenti improvvisi dai quali si risveglia con il presagio di un evento futuro. I genitori cercano di tenere nascosto questo suo dono e sperano che un buon matrimonio possa tenerla al sicuro; invece si rivela la scelta più pericolosa per lei, che sarà costretta a fuggire per ricostruirsi una vita contando solo sulle proprie forze.

Ispirandosi a un ritaglio di giornale di fine Ottocento, Bianca Pitzorno gioca con gli archetipi del romanzo d’avventura e d’amore per scrivere un romanzo fatto di vita, ironico e politico. Con il personaggio della sonnambula, Bianca Pitzorno ci ricorda che, grazie alla nostra forza d’animo, razionalità e fantasia, siamo noi a scrivere le nostre vite.

“Il grande libro degli alimenti sicuri”, scritto da Cristina Panarelli e pubblicato da Sperling & Kupfer, è un’opera che mette in luce come conservare gli alimenti nel modo corretto possa essere un gesto quotidiano capace di fare la differenza. Spesso le cattive abitudini in cucina possono favorire la crescita di microrganismi pericolosi o la perdita della qualità del cibo. In questo libro Cristina Panarelli accompagna il lettore in un viaggio pratico dedicato alla sicurezza domestica degli alimenti.

In libreria con Salani si può acquistare “Il cuculo di cristallo” di Javier Castillo, scrittore spagnolo. New York, 2017: Cora Merlo è sul punto di raggiungere l’obiettivo per cui ha lavorato duramente, una specializzazione in medicina al prestigioso Mount Sinai Hospital, quando un attacco cardiaco la blocca. Il suo cuore sta per spegnersi e un trapianto d’urgenza è l’unica cosa che può salvarla. Quella notte, a 2.600 chilometri di distanza, Charles Finley muore.

Dopo il trapianto, Cora riceve una visita e decide di conoscere il passato dell’uomo che le ha salvato la vita. Parte così per Steelville, un paesino del Missouri. Il cuore che le è stato donato viene messo alla prova da un mistero lungo vent’anni, legato a un serial killer responsabile di numerose sparizioni nella cittadina.

Con Gallucci è in libreria “I ragazzi dell’Altro Mare” di Luca Di Fulvio. Lily, Red e Max, insieme al gabbiano Gabby, vogliono risolvere a tutti i costi il mistero della baia che conduce all’Altro Mare. Proprio qui si trova l’ingresso per l’Altro Mondo, un territorio in cui ogni cosa funziona alla rovescia.

Ma il viaggio a bordo della loro barca è una vera impresa: catturati da un violento vortice e minacciati dai mostri marini, i quattro amici devono vedersela con Egon Dragon, il signore dell’Altro Mondo. Tornare indietro sembra impossibile e il tempo è ormai agli sgoccioli. Per salvare la spiaggia e sé stessi dovranno trovare qualcosa che è ben nascosto dentro di loro.

Con Il Mulino è in libreria “Buio americano. Gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump” di Mario Del Pero. Un libro che racconta come sta agendo Trump al suo arrivo alla Casa Bianca. Il presidente ha infatti adottato un linguaggio brutale e neoimperiale e ha promosso un disegno che scuote l’ordine costituzionale e l’equilibrio tra i poteri. Il mondo deve fare i conti con l’ascesa di Trump, che questa volta appare molto più dura e determinata: il suo arrivo al potere non è soltanto il risultato di un’elezione, ma il sintomo di una crisi identitaria che nessuno ha davvero affrontato e che ora è visibile in ogni sua azione. Si tratta di un processo iniziato da tempo di drastica ridefinizione dell’interesse nazionale americano. Mario Del Pero analizza ciò che accade oltreoceano. Ogni fase di questa amministrazione chiama in causa la storia: identità, polarizzazione, sistema politico disfunzionale, crisi economica, disuguaglianze e fratture razziali. In questo contesto Trump non è solo un prodotto della politica statunitense, ma l’acceleratore di un declino che l’America sembra non voler riconoscere.

Con Rizzoli sarà in libreria, nella collana Classici illustrati, dal 13 gennaio “La piccola fiammiferaia” di Benjamin Lacombe. È Capodanno e, nel freddo e nel buio, cammina una bambina senza scarpe, stringendo tra le mani un mazzetto di fiammiferi. Per riscaldarsi li accende uno a uno e, ogni volta che si infiammano, davanti a lei prendono forma immagini di felicità: una stufa, una tavola apparecchiata a festa, un albero di Natale illuminato… fino a quando, con l’ultimo zolfanello, non appare la nonna scomparsa che, prendendola per mano, la porta con sé nel cielo. La commovente storia della piccola fiammiferaia è illustrata con delicatezza e poesia da Benjamin Lacombe.

Che si tratti di misteri da svelare, viaggi fantastici, storie di vita reale o riflessioni sul nostro presente e futuro, le novità in libreria offrono spunti per ogni tipo di lettore. Tra pagine che commuovono, avventure che catturano e saggi che informano, c’è solo l’imbarazzo della scelta: basta aprire un libro e lasciarsi trasportare.