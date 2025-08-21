"Through Southern Lenses: Science in Focus": una fotografia per la scienza che abbatte le barriere

redazione Modifica articolo

21 Agosto 2025 - 11.32 Culture

ATF

Nasce il premio internazionale di fotografia scientifica “Through Southern Lenses: Science in Focus”. L’iniziativa è stata lanciata dalla partnership tra l’Accademia Mondiale delle Scienze per il progresso scientifico nei Paesi in via di sviluppo (TWAS) – parte dell’UNESCO – e Fondazione Conrado Wessel (FCW) e ha l’obiettivo di celebrare e raccontare, attraverso scatti fotografici, sfide, storie e le eccellenze scientifiche che nascono nel mondo in via di sviluppo.

In palio ventimila dollari che verranno consegnati all’autore del migliore reportage – che non ammette immagini create dall’IA – composto da dieci immagini originali. Un ulteriore obiettivo dell’iniziativa è quella promuovere una narrazione attraverso le immagini in grado di superare qualsiasi ostacolo comunicativo di natura linguistica e culturale.

La prima edizione ha come tema ‘Ghiacciai e deserti’ e stimola i partecipanti a indagare le piccole e grandi conseguenze del cambiamento climatico, mettendo in risalto la capacità di ecosistemi e comunità in via di sviluppo di adattarsi a questi cambiamenti.

Per maggiori informazioni sarà presto on line il sito del concorso che fornirà il regolamento completo, calendario e modulo di iscrizione.