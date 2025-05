Arriva in libreria “La scienza nascosta nei luoghi d'Italia”

redazione Modifica articolo

30 Maggio 2025

Quando si pensa al nostro al Paese subito vengono in mente gli itinerari artistici, culturali, le mete marittime o le montagne. Di rado pensiamo alla nostra terra come mappa del tesoro scientifico, di scoperte, innovazioni e vere e proprie rivoluzioni. Questa è la prospettiva su cui si è basato il lavoro svolto da ‘Il Bo Live’, il quotidiano multimediale online dell’Università di Padova, che sotto la direzione del professore Diatelmo Pievani, la caporedattrice Elisabetta Tola e Daniele Mont D’Arpizio hanno curato “La scienza nascosta nei luoghi d’Italia”.

“Che vi sia qualcosa di unico nella diversità bioculturale italiana e che lo si possa valorizzare anche in termini turistici è ben noto. – scrive nella postfazione di Telmo Pievani – Meno intuitivo è che un simile esercizio si possa applicare anche alla scienza italiana. Del resto, la scienza alimenta il mondo delle idee, ma nasce e fiorisce sempre in un luogo fisico situato, in un contesto sociale, demografico ed economico, in uno spazio apposito e accogliente”.

33 capitoli per 33 luoghi cardine per la storia e lo sviluppo scientifico, da Nord a Sud dello Stivale, partendo dal posto fisico per poi approfondire la storia che si cela dietro l’innovazione e la sperimentazione, in un viaggio fra successi e fallimenti, passato e futuro. “Il nostro intento era quello di creare una mappa alternativa del Paese, dove ogni luogo racconta una storia di sapere, arte e meraviglia, rivelando la profonda connessione tra scienza e territorio. L’Italia è disseminata di scoperte, intuizioni, strumenti e memorie scientifiche: abbiamo cercato di dar loro voce, costruendo un viaggio che parla al presente partendo dalle tracce del passato”. ha commentato all’AGI il curatore Daniele Mont D’Arpizio.

Il volume si presenta diviso in quattro sezioni, Sud, Centro, Nord Est e Nord Ovest, ognuna composta di 8 luoghi-capitoli. I capitoli riportano un’introduzione e una mappa del luogo che verrà approfondito; schede, box e immagini arricchiscono i testi.