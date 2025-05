Cannes 2025: il cinema europeo alza la voce. "La Settima Arte in pericolo”

redazione Modifica articolo

19 Maggio 2025 - 12.36 Culture

ATF

Durante il Festival di Cannes, cineasti, registi e sceneggiatori europei – tra cui l’associazione italiana 100 autori – hanno lanciato un grido d’allarme: “Il cinema e l’audiovisivo sono in pericolo”, chiedendo in un appello comune un‘Europa della Cultura. Nel documento presentato si denuncia la riduzione del cinema a semplice merce, sottomessa esclusivamente alle leggi del mercato. “Le nostre immagini, le nostre lingue e i nostri racconti sono la nostra ricchezza. Ma questa cultura è in pericolo” – si legge nel testo.

Il cinema è un’arte, e come tale ha la responsabilità di proporre al pubblico un pensiero, un punto di vista e uno spettacolo. La sua missione culturale è stata chiara fin dalle origini, quando i Fratelli Lumière lo introdussero in Europa, è stata la base su cui si è costruita l’industria cinematografica, forte e dinamica.

Nonostante la potenza economica di Hollywood, il cinema europeo ha prosperato, proponendo con mezzi spesso limitati una grande varietà di punti di vista e una vibrante libertà di espressione. Oggi, però, è in atto una guerra economica con gli Stati Unit che, con le politiche di Donald Trump, hanno cercato di indebolire la legislazione europea per favorire i colossi digitali americani, mettendo in discussione la dimensione culturale del cinema. La Commissione Europea, infatti, rischia di ridurre la politica del settore a una regolazione di mercato.

Se il cinema fosse considerato solo come una merce, soggetta esclusivamente alle leggi del mercato, le produzioni americane prenderebbero il sopravvento, penalizzando la diversità dei film offerti al pubblico e il pluralismo dei racconti che sono essenziali per la vita democratica.

Gli autori chiedono che la legislazione europea continui a riconoscere il cinema e l’audiovisivo come settori culturali, anche nella loro dimensione commerciale, mantenendo il principio dell’Eccezione Culturale. Ogni film europeo è un prototipo unico, che non risponde necessariamente alla domanda del mercato, ma che ha comunque dimostrato di poter raggiungere successi internazionali. Questo equilibrio tra arte e industria ha reso il cinema europeo il terzo più importante al mondo, e il primo per quanto riguarda la coproduzione di opere da parte di cineasti di altri continenti.

Ma la guerra economica che gli Stati Uniti stanno conducendo è anche una guerra culturale. I cineasti, registi e sceneggiatori europei si dichiarano pronti a difendere senza compromessi la specificità culturale del cinema e dell’audiovisivo. Pur comprendendo la necessità dell’Unione Europea di combattere la disinformazione e promuovere il pluralismo dei media, gli autori rifiutano che questo venga utilizzato come pretesto per estendere i poteri normativi alle industrie cinematografiche e audiovisive. Questi settori non devono diventare merce di scambio nei negoziati commerciali. Devono rimanere parte integrante dell’eccezione culturale europea, che è una responsabilità collettiva da preservare.

L’Unione Europea ha il dovere di difendere i nostri valori, le nostre identità, le nostre lingue, la nostra libertà di pensiero e le nostre espressioni artistiche – dichiarano gli autori. Il ruolo dell’Europa è di rispettare la diversità dei suoi 450 milioni di cittadini, e per farlo, è essenziale che sostenga la Settima Arte come una componente fondamentale della nostra cultura. Il documento si chiude con una dichiarazione potente: “La cultura europea non è negoziabile. Noi, cineasti, registi e sceneggiatori, chiediamo di rifondare un’Europa della Cultura”.