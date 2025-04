Intelligent Venice: alla Biennale una mostra sull’intelligenza che l’ha salvata nei secoli

redazione Modifica articolo

6 Aprile 2025 - 22.04 Culture

ATF

In occasione della prossima Biennale Architettura (10 maggio- 23 novembre 2025) si terrà la mostra “Intelligent Venice: la più antica città del futuro”, che sarà allestita nella Tesa dell’Isolotto nella Darsena Grande dell’Arsenale.

Come si evince dal titolo, il tema sarà l’intelligenza dell’uomo e le sue applicazioni che nell’arco dei secoli hanno garantito la longevità della città lagunare e del suo ecosistema. La mostra è curata da Benno Albrecht (Università Luav di Venezia), Renato Brunetta (Vsf e CNEL), Pierpaolo Campostrini (Corila), Paolo Costa (C+3C Sistemi e Strategie).

L’evento che ci offre la città dei canali e delle gondole sarà il racconto di una storia fatta di invenzioni medievali e tecnologie contemporanee che hanno permesso di evitare l’impatto negativo delle forze della natura sulla città fin dalla sua fondazione.

È la prima volta che un progetto dedicato alla storia di Venezia viene ospitato nel quadro della Biennale Architettura. Se, come sottolineato dal suo presidente Pietrangelo Buttafuoco, “La Biennale Architettura di quest’anno è anche l’autobiografia di Venezia”, “Intelligent Venice”, ha spiegato Renato Brunetta, “è la biografia di una città viva, in continua rigenerazione, capace di ispirare il futuro, per sé stessa e per il mondo intero”.

La Tesa dell’Isolotto, in Arsenale, dove sarà allestita ‘Intelligent Venice’, è il solo superstite di 18 squeri trecenteschi demoliti nel 1880, ed è costruita con una successione di absidi, pannelli verticali ed una spina centrale rappresentata da un lungo tavolo. La mostra si estenderà su una superficie di 500 metri quadrati e includerà oltre 5000 immagini d’archivio, più di 1000 mappe storiche, oltre 3 ore di proiezioni video e 5 pannelli multimediali interattivi. Questi “Absidi delle intelligenze” offriranno un viaggio immersivo alla scoperta della gestione del capoluogo veneto.

La mostra, promossa dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (Vsf) presieduta da Renato Brunetta, permetterà al pubblico di esplorare l’evoluzione intelligente della citta sulla laguna: le invernzioni, le strategie sviluppate per la sua fruizione e per la tutela del suo patrimonio culturale.