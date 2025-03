La vincitrice del Grand Prix Afrique 2025 è Hamley Boum

redazione Modifica articolo

Il Grand Prix Afrique è un premio aperto agli “scrittori di lingua francese originari dell’Africa subsahariana, o a un lavoro concernente questa zona geografica” che viene attribuito ogni anno dall’ADELF (associazione degli scrittori di lingua francese). Lo scopo è promuovere l’opera degli scrittori che, nel mondo, si esprimono in francese.

A vincere l’edizione del 2025 è stata la scrittrice camerunese, Hamley Boum, con il romanzo Il sogno del pescatore che sarà pubblicato dalle edizioni E/O l’11 Giugno.

La 52enne ad oggi è residente a Parigi, dopo aver seguito studi di antropologia in Camerun ed essersi spostata a Lille per completare il suo percorso in International Business.

Non è il primo premio che riceve, anzi, nel 2019 ad esempio ha vinto il premio Ahmadou Kourouma grazie al romanzo Les Hours viennese et passent, tradotto in varie lingue.

Il sogno del pescatore è il suo quinto romanzo, il cui protagonista è Zack, che fugge a diciott’anni dal Camerun dove lascia la madre Dorothée al suo destini. A Parigi diventa psicologo clinico, sposato e padre di famiglia, ma il passato torna ad incombere su di lui. Qualche decennio prima suo nonno Zacharias, pescatore in un piccolo villaggio di costa, vede la vita sconvolta da una potente compagnia per lo sfruttamento forestale e sogna un futuro diverso per la sua famiglia. Due storie che Hemley Boum intreccia in un potente e commovente affresco familiare.