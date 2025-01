Tra biopic, supereroi, horror e grandi autori: i film da non perdere nel 2025

Powered by

12 Gennaio 2025

I film in uscita per il 2025 sembrano dare nuova aria al mondo di Hollywood, con una stagione ricca di titoli attesi e generi diversificati. Tra biografie musicali su icone come Maria Callas, Bob Dylan e Michael Jackson, e il ritorno dei cinecomics con la Marvel pronta a riconquistare la sua vecchia gloria e la DC Comics determinata a imporsi nel mercato, il panorama cinematografico si arricchisce di emozioni forti e storie coinvolgenti.

Accanto ai biopic, troviamo una selezione di terrificanti horror, fantascienza, thriller e drammi che promettono di segnare il 2025. Già in sala, Maria di Pablo Larrain, con Angelina Jolie nel ruolo della leggendaria Maria Callas, segna l’inizio di un anno cinematografico imperdibile.

Il 9 gennaio è uscito Emilia Perez di Jacques Audiard, il possibile vincitore dei premi oscar dopo l’ascesa ai Golden Globe e agli European film Awards, un musical-crime-transgender. Il 23 è la volta di A Complete Unknown su Dylan, realizzato da JJames Mangold e con Timothée Chalamet nei panni del cantautore. Il 2 ottobre uscirà Michael, film biografico sulla vita di Michael Jackson con protagonista il nipote, l’artista Jaafar, e firmato da Antoine Fuqua di cui non ci resta che aspettare l’autunno.

Dal 16 gennaio arriva Oh Canada – I tradimenti di Schrader con protagonisti Richard Gere e Jacob Elordi. A fine mese abbiamo la rilettura dell’Odissea iIl ritorno di Umberto Pasolini. Seguirà il thriller erotico con Nicole Kidman ‘Babygirl’ di Halina Reijn e l’ingombrante e imperdibile epopea estetica di ‘The Brutalist’ di Brady Corbet, fresco vincitore ai Golden Globes nella categoria film drammatici con Adrien Brody miglior attore.

La categoria degli horror è molto affollata. Il primo in uscita è Wolf Man di Leigh Whannell, una rivisitazione della leggenda dell’uomo lupo con Christopher Abbot. A marzo arriva ‘Vicious – I tre doni del male’ di Bryan Bertino con Dakota Fanning, il film racconta una donna che dovrà lottare per la sua vita dopo che una vecchia signora le ha fatto visita.

Sempre a marzo fa la sua comparsa nei cinema I peccatori di Ryan Coogler insieme al famosissimo attore Michael B. Jordan che interpreta due gemelli negli Stati Uniti degli Anni 30.

Il 10 aprile approda nelle sale The Monkey di Oz Perkins tratto dal racconto La scimmia di Stephen King, il film racconta la storia di un giocattolo maledetto: una scimmia che causa la morte ogni volta che batte i piatti. A meta’ strada tra horror e fantascienza c’è il film Predator: Badlads di Dan Trachtenberg con Elle Fanning.

Nel 2025 non mancheranno i cinecomic sia da parte Marvel che DC, con i Marvel Studios che faranno uscire vari film: il 12 febbraio Captain America: Brave New World di Julius Onah, poi Harrison Ford nei panni dell’incredibile Hulk, e in seguito rivedremo I Fantastici Quattro che verranno introdotti nel MCU. Dalla sponda DC Comics invece arriverà il supereroe più iconico di tutti ovvero Superman del grande James Gunn.

Vedremo anche dei nomi prestigiosi come Francois Ozon e Steven Soderbergh. Il primo con il dramma Una cena finita male. Per Soderbergh è invece spy-story con Black Bag con Michael Fassbender, Cate Blanchett, Pierce Brosnan e Tom Burke.

A marzo arriva poi Alto Knights di Barry Levinson, un mafia-movie con De Niro. Ambientato negli anni Cinquanta, racconta la storica rivalità tra due boss mafiosi italoamericani, entrambi interpretati dall’attore di Taxi driver. Poi un grande classico come Jurassic World – La rinascita di Gareth Edwards. Di scena una spedizione equatoriale per estrarre DNA da tre grandi creature preistoriche a scopo medico.

A maggio arriva un altro superclassico come Mission: impossible – The Final Reckoning di Christopher McQuarrie, con Rebecca Ferguson e ovviamente Tom Cruise. Questa volta Ethan Hunt affronta la minaccia di un’intelligenza artificiale capace di manipolare armamenti, droni e agenzie di spionaggio. Jim Jarmusch propone invece Father, mother, sister, brother.

Tra i film da non perdere nel 2025 non può non mancare sicuramente Avatar – fuoco e cenere di James Cameron con Zoe Saldana, Sam Worthington e Sigourney Weaver alle prese con una nuova regione vulcanica e una nuova tribù di Na’vi.