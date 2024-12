Centenario dell'Istituto Luce: svelato il francobollo

redazione Modifica articolo

6 Dicembre 2024 - 21.27 Culture

ATF

Presentato nella suggestiva Sala Fellini degli Studi di Cinecittà ed appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” il nuovo francobollo ordinario emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è dedicato ai 100 anni dell’Istituto Luce.

Alla cerimonia di svelamento del francobollo hanno preso parte la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, la presidente di Cinecittà e dell’Archivio Luce Chiara Sbarigia, il vice capo di Gabinetto del ministero delle Imprese e del Made in Italy Mario Ciampi, la consigliera di amministrazione di Poligrafico e Zecca dello Stato Flavia Scarpellini, il responsabile commerciale Filatelia di Poste Italiane Marco Di Nicola.

Il francobollo rappresenta l’immagine di una lavoratrice specializzata nel controllo delle pellicole cinematografiche, con sullo sfondo una foto storica di un cinemobile d’epoca, simbolo dell’archivio Luce. La sottosegretaria Borgonzoni ha commentato: “Con il suo straordinario patrimonio di filmati e fotografie, l’Archivio Luce rappresenta un valore inestimabile non solo per il nostro Paese, ma per il mondo. Una narrazione per immagini dei sogni, delle conquiste, dei cambiamenti dell’Italia del Ventesimo secolo. Un racconto corale dentro cui riconoscere e riscoprire ciascuno la propria storia. Un bagaglio di memoria collettiva.”

La presidente Sbarigia ha sottolineato come il francobollo celebri il patrimonio UNESCO dell’Archivio Luce, che custodisce migliaia di filmati e fotografie, rappresentando la biografia audiovisiva del nostro Paese. “Questo francobollo celebra i primi 100 anni dell’Archivio Luce […] Siamo onorati della partnership con Poste Italiane che ha inserito il francobollo nella serie tematica delle Eccellenze del sapere” ha dichiarato.

L’emissione del francobollo conclude un anno di festeggiamenti per il centenario dell’Istituto Luce, fondato nel 1924. Eventi espositivi, documentari e iniziative editoriali hanno celebrato un patrimonio che comprende 77.000 filmati e cinque milioni di fotografie, un bene che racconta la storia dell’Italia del XX secolo e continua a essere una risorsa vitale per il presente e il futuro.

Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il francobollo ha un valore di 1,25 euro ed è stato realizzato con una tiratura di 250.000 esemplari. Il bozzetto, curato da Emanuela L’Abate, rappresenta un simbolo tangibile di un archivio che, oltre a conservare il passato, lo proietta nel futuro.