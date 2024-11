Netflix: tutte le novità in arrivo nel 2025

redazione Modifica articolo

25 Novembre 2024

Il 2025 si prospetta come un anno ricco per Netflix, che annuncia un mix di grandi ritorni e nuove produzioni originali, consolidando il suo ruolo di leader nel settore dello streaming. Le collaborazioni con registi di fama internazionale e la partecipazione di cast stellari rappresentano un punto di forza dell’offerta. Tra i titoli più attesi, l’ultima stagione, la quinta, di Stranger things, il ritorno di Mercoledì di Tim Burton, un nuovo capitolo dei gialli dell’investigatore Daniel Craig e Il Gattopardo con Kim Rossi Stuart nel ruolo che fu di Burt Lancaster e la serie televisiva dei record Squid Game 2.

Come sottolinea Nicoletta Tamberlich su Ansa.it, il colosso dello streaming ha ricordato come la produzione extra-Usa appare sempre più strategica, dato che il 13% delle ore viste negli Usa riguarda titoli non in lingua inglese, mentre oltre l’80% degli abbonati globali guarda contenuti coreani.

Nei giorni scorsi, è stata svelata una straordinaria lista di novità per il 2025, incluse produzioni internazionali di alto profilo. Per l’Italia è stata mostrata in anteprima la clip della serie Il Gattopardo (Italia) in arrivo nel 2025 con Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio) di Saul Nanni (Tancredi), di Deva Cassel (Angelica) e di Benedetta Porcaroli (Concetta).

Presentate anche clip inedite di serie come Cent’anni di solitudine (Colombia), Ikusagami – Last Samurai Standing (Giappone), L’Imperatrice S2 (Germania), El Refugio Atómico (Spagna), Senna (Brasile), Alice in Borderland S3 (Giappone), e i film Tre Rivelazioni (Corea) e Un fantasma en la Batalla (Spagna) e l’attesiasimo Troll 2 (film, Norvegia).

Tra i nuovi titoli Alcaraz (Spagna); Atrapados (serie, Argentina); Bullet Train Explosion (Giappone). In arrivo una bella serie sci-fi argentina anche questa nel 2025 con il bravo Ricardo Darin, l’Eternauta. Mentre tra i titoli non in inglese in arrivo, c’è un’altra serie tratta da un classico della letteratura mondiale, colombiana in questo caso: Cent’anni di solitudine. “È la prima trasposizione del romanzo di Gabriel García Márquez: siamo riusciti ad avere il beneplacito della famiglia, a condizione di girare in Colombia e in spagnolo”, ha raccontato Paco Ramos, vicepresidente dei contenuti per l’America Latina. La serie arriva a dicembre sulle tv di tutto il mondo.

L’Asia inoltre si conferma una miniera d’oro per Netflix. Minyoung Kim, vicepresidente per l’Asia-Pacifico, ha dichiarato che oltre l’80% degli utenti globali guarda contenuti asiatici, segno della crescente influenza culturale della regione. Tra le uscite più attese c’è senza dubbio la seconda stagione di Squid Game, il fenomeno sudcoreano di cui si prospetta nuovamente il raggiungimento delle prime posizioni delle classifiche globali. La nuova stagione debutterà il 26 dicembre, ancora una volta ideata e diretta da Hwang Dong-hyuk, il primo asiatico a vincere un Emmy Award per la miglior regia in una serie drammatica.

Per gli amanti delle produzioni in lingua inglese, Shonda Rhimes, regina della narrazione televisiva, tornerà con The Residence, un giallo ambientato nell’iconica Casa Bianca.

Tra le grandi attese, si prepara il gran finale di una serie che ha tenuto incollati milioni di spettatori per quattro stagioni: il quinto capitolo di Stranger Things. La serie, diventata un simbolo della cultura pop contemporanea, chiuderà il cerchio delle avventure dei giovani protagonisti di Hawkins, promettendo una stagione epica e carica di emozioni.

Un’altra grande attesa riguarda la seconda stagione di Mercoledì 2, firmata da Tim Burton e basata sui personaggi della Famiglia Addams. Jenna Ortega tornerà nei panni di Mercoledì Addams, l’adolescente cupa e brillante che nel primo capitolo ha conquistato critica e pubblico con il suo mix di humor macabro e sensibilità investigativa.

Infine, gli appassionati del genere giallo troveranno pane per i loro denti con Knives Out 3, nuovo capitolo della saga con Daniel Craig nel ruolo del detective Benoît Blanc. Diretto da Rian Johnson, grande ammiratore di Agatha Christie, il film promette un’altra intricata indagine piena di colpi di scena e personaggi eccentrici, sulla scia del successo dei primi due capitoli.

Il panorama del 2025 delineato da Netflix evidenzia una strategia chiara e ambiziosa: raccontare storie capaci di attraversare confini culturali, con produzioni che spaziano dai fenomeni globali a nuove narrazioni originali. L’enfasi sulle collaborazioni internazionali e la valorizzazione di contenuti non anglofoni dimostrano la volontà di abbracciare una platea sempre più eterogenea, rispondendo alle esigenze di un pubblico globale.