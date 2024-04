Fiorello ironizza sulla 'chiusura' di Salvini a Putin: "La scusa è che non sapeva che fosse russo..."

Powered by

globalist Modifica articolo

3 Aprile 2024 - 12.21

ATF

Salvini è una barzelletta. Peccato che si tratti di un vice-premier. Dopo la breve pausa di Pasqua, è tornato VivaRai2!, con l’ironia di Fiorello, Biggio e Casciari. Nel glass del Foro Italico si commenta la chiusura di Matteo Salvini a Putin. «Sapete qual è stata la scusa? – chiede Fiorello -. Non sapeva fosse russo, con quel cognome pensava fosse veneto!». Ospite, in videochiamata, è stata Francesca Fagnani. Parlando di Salvini, Fiorello si è rivolto proprio alla conduttrice di Belve: «È stato da te e ha espresso dubbi su Vannacci, teso la mano a Bossi, rinnegato Putin, mandato segnali di pace alla Meloni… che gli hai dato da bere? È un uomo nuovo!».

In Italia stanno arrivando i giorni più caldi per l’anticiclone africano. «Ora c’è la dengue, l’influenza delle zanzare tigre – dice Fiorello -. Occhio, si riconoscono perché sono talmente grosse che hanno la targa. Non pungono ma fanno trasfusioni», ironizza. «Tra l’altro quando Vannacci ha sentito `anticiclone africano´ ha precisato che ha molti amici anticicloni».