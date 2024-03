Saturnia Film Festival 2024: una vetrina per i nuovi talenti

redazione Modifica articolo

30 Marzo 2024 - 09.26 Culture

ATF

di Lorenzo Lazzeri

La 7° edizione del Saturnia Film Festival, dedicata a Marcello Mastroianni a cui è stato deciso di rendere omaggio con la bellissima immagine di David Pompili, è organizzata dall’associazione culturale Aradia Production e si terrà dal 31 luglio al 4 agosto 2024. Si tratta di un festival itinerante che permetterà di scoprire, durante le proiezioni serali, alcuni borghi tra i più caratteristici e pittoreschi del luogo, quali le location di Manciano, Saturnia, Rocchette di Fazio, Montemerano e le Terme di Saturnia, trasformando le piazze di questi luoghi in palcoscenici a cielo aperto dove il cinema diverrà il vero protagonista.

Il Saturnia Film Festival in questa edizione si rinnova e promette di essere indimenticabile per delle novità introdotte, tra cui una sezione dedicata ai pitch e alle sinossi. Questo nuovo premio, pensato per coloro che hanno un progetto cinematografico, rappresenta un’opportunità per tutti i giovani cineasti, sceneggiatori, studenti nel campo della comunicazione e del cinema, ed offre loro una vetrina unica per presentare le proprie idee e progetti a un pubblico internazionale così come a professionisti del settore.

L’iniziativa rientra in una collaborazione con alcune delle più note case di produzione e canali di distribuzione cinematografica come Wildside, Dispàrte, Mompracem, Kavac Film, Gaumont, Indaco Film e Rai Cinema Channel e offre una piattaforma senza precedenti per chi cerca di far decollare la propria carriera nel cinema.

La Commissione Artistica del festival si impegna a selezionare opere a tema universale con uno sguardo personale, soggettivo e autentico, ricercando storie che possano toccare e coinvolgere un pubblico vasto e eterogeneo.

Con premi prestigiosi in palio, tra cui il riconoscimento per la Miglior Regia, il festival vuole celebrare e incentivare il talento e la creatività nel mondo del cinema. I vincitori saranno selezionati da una giuria di esperti del settore, garantendo così un riconoscimento oggettivo e di valore per chiunque emerga in questo contesto competitivo.

Ricordando che il termine per la partecipazione, il 30 aprile, è oramai prossima, gli interessati dopo aver consultato i regolamenti per la partecipazione tramite i seguenti collegamenti: Regolamento Saturnia Pitch Regolamento Saturnia Pitch e Bando Saturnia Film Festival 2024, dovranno inviare i materiali e le documentazioni richieste entro la scadenza. Il Saturnia Film Festival è l’occasione per brillare; per saperne di più è possibile reperire ulteriori informazioni su: Filmfreeway