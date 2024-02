I Jalisse sbarcano a San Marino e puntano all'Eurovision Song Contest: "Ce la metteremo tutta"

globalist Modifica articolo

20 Febbraio 2024 - 14.20

ATF

I Jalisse continuano a far parlare di sé e dopo il ritorno sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024, la coppia che trionfò nel 1997 con “Fiumi di parole” è pronta a salire sul palco di “Una voce per San Marino”, che vale un posto al prossimo Eurovision Song Contest. Alessandra Drusian e Fabio Ricci porteranno il loro nuovo singolo “Il Paradiso è qui”.

«Comunque vada, partecipare alla gara, per noi che ci mettiamo sempre in gioco – dichiara Fabio – è una splendida occasione per salutare proprio dalla terra del Titano, tutti i sostenitori dell’Eurovision Song Contest, che rimane un’esperienza fondamentale che ci ha portato a diffondere la nostra musica non solo in Europa, ma in tutto il mondo».

«Sarà come assaporare ancora l’aria eurofestivaliera. Ce la metteremo tutta, come sempre, interpretando questa canzone che abbiamo scritto insieme; Il Paradiso è qui parla di sentimenti e della ricerca del proprio Eden. Andiamo con la nostra solita grinta e passione, ma siamo consapevoli che gli artisti in gara si daranno da fare».