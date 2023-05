La donna è il tema principale al XIX Festival internazionale "èStoria"

redazione Modifica articolo

26 Maggio 2023

Si da il via alla XIX edizione del Festival internazionale èStoria con un programma che includerà oltre 300 ospiti, 200 eventi e numerose collaborazioni con temi dedicati alle donne.

Tra i numerosi argomenti si parlerà delle donne perseguitate nel Medioevo per eresia e le tre nobili che furono decapitate in epoca rinascimentale. Le prime verranno affrontate da Marina Montesano, Marina Benedetti e Adriana Valerio; le seconde invece da Élisabeth Crouzet-Pavan e Jean Claude Maire Vigueur. Inoltre, si affronterà anche il capitolo riguardo le donne sante e guerriere come nel ritratto di Giovanna D’arco di Alessandro Barbero e della nobile libertina Virginia Verasis, illustrata nella biografia di Benedetta Craveri.

E ancora altre donne come Ildegarda di Bingen, le giovani della resistenza e della Shoah. Il tutto raccontato da esperti e storici come Anne Lise Marstrand-Jorgensen, Silvia Ballestra, Mimmo Franzinelli, Marcello Flores, Antonella Salomoni, Michele Sarfatti e Anna Foa.

Si parlerà anche di arte e scienza, con le donne che hanno caratterizzato il Novecento e hanno rivoluzionato il ruolo della donna all’interno della società. Ci sarà anche posto per temi definiti “freschi” come la storia dei Transgender, raccontata dalla storica americana Susan Stryker e il tema (più che attuale) della maternità surrogata con Marina Terragni e Lucia Bellaspiga. Infine, si racconterà delle donne anche nello sport, nel patriarcato e nella moda.

Insomma, un programma fitto di impegni che affronterà le donne in ogni aspetto della società passata e presente.