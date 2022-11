Dal 6 dicembre il Cinema Italiano sarà protagonista in Lettonia

redazione Modifica articolo

28 Novembre 2022 - 18.54 Culture

Preroll

Il festival N.I.C.E. – New Italian Cinema Events- da oltre 30 anni, promuove in tutto il mondo il cinema italiano contemporaneo, attraverso rassegne internazionali, scambi culturali e programmi educativi per le scuole. Quest’anno, dal 6 all’8 dicembre, farà tappa in Lettonia, grazie alla preziosa collaborazione con l’ambasciata italiana a Riga, inserendo una nuova tappa al suo lungo percorsodi eventi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Nella selezione 2022, frutto di lunghi mesi di ricerca con l’intento di individuare opere prime e seconde, troverete film drammatici – che raccontano storie di disagio sociale, problematiche femminili o inerenti alla crescita adolescenziale – affiancati a commedie di nuova generazione che, interpretate sul filo dell’ironia, finiscono per raccontare attraverso storie di vita quotidiana i diversi stili di vita che caratterizzano la società contemporanea”. Questo è quanto affermato da Viviana Del Bianco, direttrice artistica e fondatrice del N.I.C.E.

Middle placement Mobile

L’overture è fissata per il 6 dicembre, al Cinema Splendid Palace di Riga, edificio di stile neo-barocco costruito nel 1923. Tra gli ospiti, a presenziare l’inaugurazione, ci sarà l’ambasciatore italiano in Lettonia Alessandro Monti.

Dynamic 1

I film in programma per la prima sera saranno: Il Silenzio Grande (di Alessandro Gassmann – interpreti Margherita Buy e Massimiliano Gallo) e Santa Lucia, il primo lungometraggio di Marco Chiappetta.

Il 7 dicembre la scaletta, invece, prevede: Anni Belli (Lorenzo d’Amico de Carvalho) e L’Arminuta (Giuseppe Bonito, tratto dal bestseller di Donatella Di Pietrantonio). La terza e ultima serata del Festival sarà aperta da Alessandro Capitani con I Nostri Fantasmi e si chiuderà con il thriller Occhi Blu di Michela Cescon, alla sua prima esperienza in regia.

Dynamic 2

Il 6 dicembre alle 11 è prevista la conferenza stampa di presentazione del programma, alla quale parteciperanno l’ambasciatore Monti, la direttrice Del Bianco e alcuni tra registi e attori in rassegna.