Arriva 'Anatar', il primo #Spaghetti-Fi

26 Novembre 2022 - 17.18

Anatar è il nome della nuova commedia fantascientifica di Salvatore Scarico e Manuela Montella, che si propone come una parodia del celeberrimo kolossal Avatar. Ispirandosi alla comicità di film quali Una pallottola spuntata e Scary Movie, Anatar punta a ribaltare i ruoli che Cameron fa interpretare ai suoi personaggi. A essere tecnologicamente più avanzati sono gli alieni, costretti a viaggiare nello spazio a causa dei problemi di abitabilità del loro pianeta, mentre gli umani sono i «selvaggi», rozzi e violenti, da conquistare.

Gli anatar, degli alieni antropomorfi evolutisi dalle anatre, sono alla ricerca di un nuovo corpo celeste da rendere il loro nuovo «nido». Finiscono così per approdare su Pandoro, un pianeta in cui esseri viventi e natura hanno raggiunto un proprio stabile, sebbene strano, equilibrio. Un film in cui guerra, amore, astronavi e papere spaziali si fondono assieme in quella che è una metafora sull’importanza di accettare quanto è diverso da noi.

Queste le parole del produttore Salvatore Scarico: «Anatar vuole presentarsi come uno degli apri fila di un nuovo genere cinematografico: lo #Spaghetti-Fi. Ci proponiamo di portare in sala e sugli schermi una nuova forma di eredità della parodia all’italiana mantenendo lo spirito ironico di questo genere. Anatar è una commedia brillante, grottesca, fantascientifica e, allo stesso tempo, satirica e osservatrice della realtà. Adatto a grandi e piccoli, il mockbuster di Avatar vi saprà stupire».

Diretto da Alan Smithee, Anatar vede nel cast Azzurra Rocchi, Raffaele De Vita, Ciro Villano, Walter Lippa, Paolo Perinelli, Giancarlo Del Diavolo e Davide Marotta.

Clicca qui per il trailer ufficiale