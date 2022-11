Gigi D'Agostino, messaggio di speranza via social: a un anno dall'annuncio della malattia, finalmente un sorriso

globalist Modifica articolo

25 Novembre 2022 - 14.27

Gigi D’Agostino, il celebre dj che ha spopolato a cavallo tra gli anni ’90 e il nuovo millennio, è riapparso sui social con un post che dà un indizio di speranza, dopo l’annuncio dello scorso anno a proposito della sua malattia. Il 54enne di Torino ha condiviso infatti uno scatto in cui mostra sorridente il suo volto a metà, sullo sfondo di un lago. Nessuna didascalia e nessuna spiegazione, ma due emojii, una di un cuore e l’altra della mano con le dita incrociate, a lasciare intendere che il peggio sia passato.

“Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo”, aveva scritto D’Agostino in un messaggio social shock sulla sua pagina ufficiale. Il dj e producer aveva rivelato ai fan la sua malattia: “È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma. Mi ha reso molto debole”.

Poi, senza aggiungere dettagli aveva concluso: “Ma continuo a lottare, spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza. Mi scaldano il cuore”.

Dopo l’annuncio, che aveva gelato i suoi fan, il silenzio per alcuni mesi, tranne uno scatto, datato gennaio 2022 in cui appariva con un deambulatore e la didascalia: “Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza… Un abbraccio di cose belle a tutti voi. Grazie per i vostri pensieri… “