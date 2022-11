A Siena il Convegno internazionale 'Le risorse della letteratura per la scuola democratica'

redazione Modifica articolo

22 Novembre 2022 - 11.08 Culture

Preroll

Negli ultimi anni in diversi Paesi del globo la didattica della letteratura si sta affermando come uno specifico ambito di ricerca, con notevoli risvolti non solo sulle pratiche di insegnamento nella scuola secondaria, ma anche sugli studi italianistici, che risulta il settore più coinvolto nella formazione iniziale dei docenti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Dopo il dibattito degli ultimi cinquant’anni sul rapporto tra insegnamento secondario e studi letterari, viviamo un momento di transizione, in attesa della piena realizzazione della riforma del reclutamento e della formazione iniziale dei docenti. Il contesto italiano necessita di una riflessione sulle strategie e sui metodi d’indagine specifici di questo nuovo ambito di ricerca

Middle placement Mobile

Saranno questi i temi protagonisti del Convegno internazionale Le risorse della letteratura per la scuola democratica, che si svolgerà nella città del Palio da mercoledì 23 a venerdì 25 novembre, organizzato dal Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Siena.

Dynamic 1

L’obiettivo del convegno è affrontare una riflessione sulle risorse metodologiche, teoriche e culturali degli studi letterari, con il chiaro intento di contribuire attivamente allo sviluppo di una scuola il più possibile democratica e inclusiva, che sia in grado di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, in conformità ai principi costituzionali.

Clicca qui per conoscere il programma