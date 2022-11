Area Sanremo 2022: boom di giovani cantanti nella competizione più attesa d'Italia

redazione Modifica articolo

5 Novembre 2022 - 14.59 Culture

Preroll

Il concorso gratuito Area Sanremo 2022 registra un boom di iscrizioni per gli aspiranti cantanti giovani e giovanissimi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La manifestazione organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e presieduta da Filippo Biolé, permetterà a 4 artisti emergenti di partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani, in onda il 16 dicembre in prima serata su Rai 1.

Middle placement Mobile

I giovani che hanno fatto domanda di iscrizione sono stati 549, di età compresa tra i 16 e i 30 anni non ancora compiuti e provenienti da tutta Italia. Tra i tanti soltisti, anche 21 duo e 20 band. Ma è ancora tutto da stabilire: una nota del comitato specifica che le domande di iscrizione sono ancora in fase di convalida.

Dynamic 1

Ma ecco cosa succederà in questi giorni: il 5 novembre inizierà la fase eliminatoria al Palafiori di Sanremo. Si terrà davanti la Commissione di valutazione nominata da Amadeus, direttore artistico anche quest anno, e sarà a porte chiuse. Alcuni dei partecipanti sono già stati convocati, altri dovranno affrontare le ultime audizioni che si terranno nelle successive date per le eliminatorie. I finalisti del concorso verrano proclamati dalla Commissione di valutazione e da Amadeus stesso. I fortunati avranno poi la possibilità di presentarsi davanti alla Commissione musicale Rai per l’audizione finale, il cui esito determinerà i 4 vincitori si Area Sanremo che gareggiaranno nella serata finale di Sanremo Giovani.

Come già accennato precedentemente, la direzione artistica di Area Sanremo 2022 è stata nuovamente affidata ad Amadeus, che ha sempre avuto, e continua ad avere, particolare cura per i giovani aspiranti cantanti.