Michael J. Fox e l'abbraccio con Cristopher Lloyd: l'emozionante video della reunion di Ritorno al Futuro

11 Ottobre 2022 - 14.33

Michael J. Fox e Cristopher Lloyd si sono ritrovati, 37 anni dopo l’uscita della celebre saga di “Ritorno al futuro”. Marty Mc Fly e Doc Brown sono stati accolti in maniera trionfale dai propri fan durante il New York Comic Con.

Michael J. Fox è visibilmente segnato dal Parkinson che lo affligge dal 1991 e l’abbraccio con il collega ha provocato un’enorme emozione, tra i presenti ma non solo. Il video dell’incontro tra i due è da giorni tra i più condivisi sui social, un tributo a una coppia immortale del cinema e a un uomo, a un attore, che da anni combatte con la terribile malattia che gli ha interrotto la carriera con troppo anticipo.

“Il Parkinson è una specie di regalo che continua a pretendere – ha dichiarato Michael J. Fox – ma è un regalo e non cambierei nulla. Le persone come Chris sono sempre state lì per me, così come tanti di voi. Non è tanto quello che ho, ma quello che ho ricevuto: la voce per poter raggiungere più persone possibili e aiutarle”.

