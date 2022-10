Catania Off Fringe Festival dal 10 al 30 ottobre

redazione Modifica articolo

8 Ottobre 2022

di Marcello Cecconi

Questa mattina, con una conferenza stampa nella città dell’Etna, alla quale era presente anche la nostra testata (seppure online), è stata presentata la prima edizione del Catania Off Fringe Festival che si terrà dal 10 al 30 ottobre 2022. Hanno parlato gli ideatori del progetto, Francesca Vitale e Renato Lombardo, direttori artistici e organizzativi che vogliono favorire l’inclusione e la partecipazione oltre a promuovere e valorizzare la vivacità delle reti culturali dei quartieri cittadini.

Catania Off Fringe Festival, rientra nel programma promosso dall’Assessorato alla Cultura della locale amministrazione comunale “Palcoscenico Catania. La Bellezza senza confini”. Un progetto sostenuto dal Mic con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia, dell’Università di Catania e dell’Accademia di Belle Arti di Catania. Coinvolto nell’iniziativa anche il Teatro Stabile, che si occuperà della produzione della sezione Corti Teatrali di giovane drammaturgia, per dare uno stimolo e sostegno ai giovani artisti.

Gli spazi performativi del Festival saranno diffusi in 11 spazi sul territorio con spettacoli che vanno dalla prosa ai monologhi, alle commedie, alle stand-up, con l’aggiunta di ulteriori 4 spazi per gli eventi gratuiti definiti “Off dell’Off”. Non solo spettacoli, perché ci saranno anche workshop per gli artisti e ci sarà soprattutto il Village Off, il cuore pulsante del Festival, il vero punto di riferimento e di incontri per i protagonisti del Catania Off Fringe Festival con il pubblico e con gli operatori. Un totale di 54 spettacoli di altrettante compagnie nazionali e internazionali (selezionate con un bando al quale hanno aderito oltre 180 compagnie) e ben oltre 100 eventi coinvolgeranno location non convenzionali, associazioni, enti e istituzioni, dal centro alla periferia.

Il 16 ottobre sarà inaugurato il Festival presso il Palazzo della Cultura, sala TSC, alla presenza delle Istituzioni e dei testimonial Pamela Villoresi, Luca De Fusco e Giuseppe Castiglia, Festival che si svilupperà in quattro sezioni:

Off Fringe, ovvero la programmazione diffusa di tutti i 54 spettacoli partecipanti al festival.

Village Off al Mono, punto informativo e di incontro tra compagnie, operatori, turisti e luogo di spettacoli e iniziative quali speed dates, focus, workshop, concerti.

l’Off dell’Off, le 74 iniziative culturali gratuite disseminate in vari punti della città.

Corti Teatrali per valorizzare i giovani autori under 35, al termine del Festival i 3 migliori corti si aggiudicheranno il premio “PRODUZIONE TSC for CT OFF 22” (saranno prodotti come spettacoli completi e programmati per 3 repliche nella stagione 2023 del Teatro Stabile di Catania.)

La rete di teatri e operatori culturali, le compagnie presenti al Festival entreranno in rete con questi prestigiosi partner come lo Stockholm Fringe Festival (STOFF), Gothenburg Fringe Festival, Prague Fringe Festival, Srsly Yours, Avignon le Off, Barry Church – Wood e L’associazione Civil Disobedience, che, con premi selezione, offriranno il loro supporto per la circuitazione internazionale. Altri premi coinvolgeranno partner nazionali come Palco Off Catania ed i teatri che partecipano come spazi ospitanti.

Cliccando qui potete leggervi il programma completo del Catania Off Fringe Festival.