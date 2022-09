La Russia rinuncia agli Oscar: la Russian Film Academy non presenterà nessun film

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 12.20

La Russia ha annunciato che non candiderà nessun film agli Oscar, che si terranno il prossimo 12 marzo 2023. “Il presidio della Russian Film Academy ha deciso di non indicare nessun film russo per la designazione agli Academy Awards 2022 per il film internazionale”, l’annuncio pubblicato dall’agenzia Tass.

Una fonte ha rivelato all’agenzia russa che la lista dei film candidabili agli Oscar includeva ben 122 opere. Tutte, però, hanno perso in partenza la possibilità di stringere l’ambita statuetta a causa della situazione geopolitica attuale.

La Russia, nel corso della storia, ha vinto l’Oscar come miglior film straniero in tre occasioni: nel 1968 con “Guerra e Pace” di Sergey Bondarchuk, nel 1981 con “Mosca non crede alle lacrime” diretto da Vladimir Menshov e l’ultimo nel 1994, con “Sole ingannatore” di Nikita Michalkov.