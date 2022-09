Christie's e l'asta da record: 1 miliardo per Cezanne, Klimt e Van Gogh

globalist

23 Settembre 2022 - 17.31

Christie’s sta preparando un’asta senza precedenti: 150 opere della collezione di Paul Allen, filantropo e cofondatore di Microsoft, saranno in vendita in due sessioni dal vivo al Rockfeller Center di New York il 9 e 10 novembre 2022. Il ricavato, stimato alla cifra record di circa 1 miliardo di dollari, sarà interamente devoluto in beneficenza.

La raccolta comprende 150 capolavori, che abbracciano 500 anni di storia dell’arte, appartenuti al co-fondatore di Microsoft scomparso nel 2018. Tanti i capolavori in asta. A partire dal top lot assoluto: «La montagne Sainte-Victoire» di Paul Cezanne, che verrà proposto con una stima di 120 milioni di dollari. Segue «Birch Forest» di Gustav Klimt (stima 90 milioni di dollari): l’opera fece parte della prima personale dedicata all’artista a Vienna nel 1903. Sarà offerto anche «Verger avec cyprès» di Vincent van Gogh: fu dipinto nel 1888 e appartiene alla celebre serie del frutteto (dei 14 realizzati, solo 5 di questi sono in mani private). Per questo quadro la stima è di 100 milioni di dollari.

Stima di 100 milioni anche per «Les Poseuses, Ensemble (Petite version)» di Georges Seurat: il capolavoro puntinista, uno dei pochi in mani private, è appartenuto al collezionista Alphonse Kann, al quale Marcel Proust si ispirò per Charles Swann, personaggio de «La Recherche».

Saranno offerti, tra gli altri, dipinti di Jan Brueghel il Giovane, J.M.W. Turner, Edouard Manet, Paul Gauguin, Claude Monet, Georgia O’Keeffe, Francis Bacon, Lucian Freud.