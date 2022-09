Roma, un settembre dedicato alla scoperta della sua antichità

globalist

2 Settembre 2022 - 22.33 Culture

La Soprintendenza Speciale di Roma ha messo in atto un programma di visite guidate in occasione di uno speciale ciclo di aperture straordinarie delle aree archeologiche nel mese di settembre.

“La Soprintendenza si dimostra ancora una volta in grado di offrire un’eccezionale offerta culturale ai visitatori, proponendo aperture e visite guidate in contesti e orari solitamente non accessibili. Settembre è anche il mese della ripartenza in città e con questi appuntamenti vogliamo da subito impostare una nuova stagione della Soprintendenza, all’insegna di appuntamenti e novità importanti” ha sottolineato Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma.

Tra le straordinarie aperture abbiamo le Terme di Caracalla accanto alla Minerva Medica, aula monumentale del IV secolo d.C. intitolata solo nel XVII secolo alla terza divinità della triade capitolina; l’area di Grottarossa, accessibile ora dopo 4 anni; la Villa di Livia e l’Arco di Malborghetto. Insieme a questi grandiosi monumenti abbiamo le Tombe di Fadilla e i Nasoni nell’Area archeologica di Gabii, il museo di Testaccio, l’Emporium e il sito archeologico sottostante al Mercato.

Tanti elementi per un’esperienza straordinaria per gli appassionati di arte e archeologia che potranno riscoprire e visitare luoghi unici. La prima data è prevista il 3 settembre, con la visita a Minerva Medica, seguita a ruota da tutte le aree presenti nel calendario fino alla fine del mese.