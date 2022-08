Jovanotti: "La festa musicale più bella del mondo è arrivata a Roccella Jonica"

globalist

12 Agosto 2022 - 10.12

Jovanotti annuncia con un post sui social, pubblicato ieri attorno alle 18.30, che è tutto pronto per il Jova Beach Party di oggi: “È tutto pronto, la festa musicale più bella del mondo è arrivata a Roccella Jonica: ci si vede domani al Jova Beach Party!!!”.

La nuova “città temporanea” è pronta a ripartire e ad ospitare la festa musicale più attesa. È l’happening più innovativo, è un’esperienza unica e totale ed è Lorenzo Jovanotti che finalmente invita tutti a tornare in pista dopo tre anni.

Dalle 13:30 partiranno le attività nelle varie aree realizzate in collaborazione con i partner tutti uniti dal medesimo obbiettivo di sostenibilità e di condivisione di due giornate di festa: si potrà prendere il sole, cercare zone d’ombra, fare il bagno, farsi una doccia, giocare, bere e mangiare. Visual, grafica, luci, oggetti scenografici, colpi di scena, uso dello spazio, ma anche vita da spiaggia con attività di ogni tipo, con bagni, giochi, area relax, area food and beverage, area “festeggiamenti”, in un format che è la creazione di un racconto totale (lo storytelling) che coinvolge la gente dall’inizio, dalla nascita del progetto, perché si trasformi in un’unica e vera esperienza immersiva, emozionante, vivificante e soprattutto DIVERTENTE.

Jova Beach Party è un progetto artistico in cui il corpo è protagonista. Un corpo che dopo la pandemia ha bisogno di ritrovare spazio, fiducia, gioia e sensazioni belle.

Al Jova Beach Party i palchi saranno 3:

Lo Sbam Stage è il sound system dedicato ai DJs e alla club culture, dance hall, house, musica da ballo nelle sue accezioni più spinte.

Il Kontiki Stage al centro della spiaggia, sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con ospiti che arriveranno da ogni latitudine, dando risalto in particolare alla musica più attuale proveniente dal Mediterraneo

Il Main Stage è il grande veliero che ospiterà il set serale di Lorenzo con la sua band e i suoi ospiti in quella formula unica che è un mix di musica live e DJ set ogni volta diverso. Lorenzo come nel 2019 sarà su tutti i palchi a partire dall’apertura delle porte.