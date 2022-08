Presto una serie tv dal film "Nuovo Cinema Paradiso" di Tornatore

redazione

4 Agosto 2022 - 22.42 Culture

Nuovo Cinema Paradiso il film di Giuseppe Tornatore, vincitore del premio Oscar come miglior film straniero nel 1990, diventa una serie tv composta da sei episodi. Sarà diretta e sceneggiata dallo stesso regista siciliano e prodotta da Bamboo Production, la nuova società fondata da Marco Belardi. La storia emozionante della passione per il cinema nata da Totò (Salvatore Cascio) che passava l’infanzia a vedere i film con il proiezionista (Philippe Noiret) in una sala di un paesino siciliano, racconto suggestivo di una parte dei suoi ricordi personali dell’infanzia a Bagheria, ha conquistato ormai,oltre 30 anni, fa i cuori del pubblico mondiale e anche dei critici, vincendo il Grand Prix Speciale della Giuria nel 1989, oltre al David a Ennio Morricone per la struggente colonna sonora, cinque Bafta inglesi, un Efa, 1 Golden Globe e tanto altro.

A scrivere e dirigere i sei episodi della serie sarà Giuseppe Tornatore. Quest’ultimo si trova attualmente in America insieme al produttore Marco Belardi che a febbraio, uscito da Lotus, ha fondato la Bamboo Production. C’è una trattativa in corso, riporta Variety, con uno streamer che entrerebbe nella produzione da subito. Per Tornatore ricollegarsi ancora una volta a Nuovo Cinema Paradiso – il suo secondo film che realizzò con Franco Cristaldi e la distribuzione della Titanus di Goffredo Lombardo – è continuare idealmente a lavorare con Morricone dopo il documentario Ennio che ha incantato il pubblico quest’anno.

Nella serie “Paradiso” verranno tirati fuori i retroscena dei personaggi principali dell’immaginario villaggio siciliano di Giancaldo, dove è ambientato Nuovo Cinema Paradiso. Forniranno uno spaccato della generazione italiana del secondo dopoguerra e della loro spinta a ripartire, intrecciata con la passione per il cinema in quegli anni. A detta di Belardi “sarà la stessa storia del film, ma in forma ampliata con vari filoni narrativi diversi”. Ha aggiunto che Tornatore sta attualmente scrivendo il trattamento e il pilot, con piani per le riprese imminenti e una consegna nel 2023. Gli elementi che si intrecciano nella nuova serie includono “la forza di una madre, la solidarietà di un amico, il sesso come tabù, i trasferimenti forzati, le fughe e le marcate differenze sociali”, secondo quanto afferma Belardi.

Belardi intende accompagnare la serie anche con un documentario su Nuovo Cinema Paradiso. Il produttore fino a poco tempo fa era a capo della società cinematografica e televisiva Lotus Production, che oltre a produrre il grande successo italiano Perfetti Sconosciuti, ha anche realizzato successi come A casa tutti bene di Gabriele Muccino, trasformato poi in una serie tv di successo per Sky di cui si attende la seconda stagione. Leone Film Group nel 2014 ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Lotus, dove Belardi è rimasto in carica fino alla separazione per fondare Bamboo.