A Sogliano Cavour tutto pronto per il ritorno del ‘Locomotive Jazz Festival’

27 Luglio 2022 - 16.20 Culture

È il tema delle ‘maschere’ quello scelto per la diciassettesima edizione del Locomotive Jazz Festival, che, come consuetudine, si svolgerà a Sogliano Cavour, paesino in provincia di Lecce, dal 31 luglio al 9 agosto.

Del resto, questo motivo, già celebre in letteratura grazie a Pirandello, non solo non è estraneo al contesto jazz – si pensi ai diversi pseudonimi usati del sassofonista Charlie Parker, cosa sono se non maschere? – ma è un argomento scottante del nostro presente. Il direttore artistico dell’evento, infatti, pronunciandosi in merito, ha affermato: ‹‹Viviamo in un tempo in cui ‘nascondersi’ spesso dietro una metaforica maschera è divenuto ormai un fattore quotidiano, mostrandosi spesso per ciò che non si è nella realtà››.

Sempre lo stesso Raffaele Casarano continua dicendo che ‹‹La musica, attraverso il Locomotive, intende liberare questo luogo comune, riportandoci nella verità, fatta di incontri, di umili sorrisi ultimamente spesso nascosti dalle mascherine a causa di una pandemia che finalmente sembra essere lontana››.

È in relazione a questo tema che si svolgeranno le esibizioni dei vari artisti che compongono il cartellone dell’evento: dagli Yellowjackets a Morgan, passando per Tullio De Piscopo, Eugenio Finardi, Raffaele Casarano, Paolo Fresu e Rita Marcotulli, Luca Aquino e Giovanni Guidi. In conclusione, il 9 agosto, Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, si esibirà alle 4 e 30, in attesa dell’alba, sulla Spiaggia di San Cataldo. Inoltre, come si nota nel sito del festival, una parte dell’incasso del concerto sarà devoluto dalla Locomotive Impresa Sociale SRL per l’acquisto di un bene strumentale che sarà donato per la riqualificazione del parco giochi della Marina di San Cataldo.

Le iniziative non sembrano però terminare così, dato che, l’edizione di quest’anno è rivolta soprattutto ai musicisti più giovani. Non si può trascurare, perciò, il Primo Concorso per Saxofono Italiano con il concerto del Collettivo Italiano di Sassofoni, che si terrà il 31 luglio nel centro di produzione Locomotive Lab.

Da notare, infine, l’importanza attribuita dagli organizzatori all’impatto ambientale dei concerti, argomento considerato oggi sempre più importante. Infatti, si legge in una nota che ‹‹Il Locomotive è ormai da anni un festival sensibile alle tematiche ambientali e da quest’anno è entrato a far parte di ‘Jazz takes the green’, ovvero, la rete dei Festival Jazz italiani ecosostenibili››.