Gianni Morandi inaugura piazza Lucio Dalla e si commuove

9 Luglio 2022 - 19.44 Culture

È un Gianni Morandi molto commosso quello che stamattina ha inaugurato piazza Lucio Dalla a dieci anni dalla sua scomparsa, alla presenza del sindaco di Bologna Matteo Lepore. Si tratta di un grande spazio coperto (circa seimila metri quadrati) sotto la tettoia “Nervi”, nel cuore del quartiere Bolognina.

La nuova piazza ospiterà diversi eventi estivi con una fitta programmazione fino a ottobre, grazie alla rassegna Bologna Estate 2022. Inoltre, sarà la sede del festival DiMondi, che prenderà avvio proprio questa sera con la musica di Eugenio Bennato.

Toccanti le parole spese dallo stesso Morandi nei riguardi del suo collega scomparso prematuramente, che per l’occasione ha intonato una strofa di Futura: «Lucio per noi bolognesi non è mai andato via, io penso che ci sia sempre».

Il primo cittadino ha colto poi l’occasione per lanciare un chiaro messaggio ai bolognesi: «Questa nuova grande piazza nel cuore della Bolognina è il segno che oggi Bologna non è solo una piccola città attorno alla sua piazza centrale, ma è una grande città, che abbraccia i suoi cittadini e li fa sentire in centro in tutti i quartieri».