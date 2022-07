Mannarino nel tempio della musica italiana: il cantante si esibirà all'Arena di Verona

redazione

8 Luglio 2022 - 19.17 Culture

Il cantautore italiano Alessandro Mannarino si esibirà per la prima volta sul palco dell’Arena di Verona. Il 28 settembre si conclude il suo viaggio live nel tempio della musica italiana. Non sarà solo un concerto: l’Arena ospiterà uno spettacolo unico e una scaletta musicale che comprenderà i grandi classici della carriera del cantautore e alcuni brani del suo ultimo disco “V”.

Sarà una festa e una celebrazione della musica che va oltre il concerto per diventare un rituale. Ma prima di settembre, Mannarino non si ferma. Proseguirà infatti il tour estivo dell’’artista, con due tipologie di concerti: un set acustico per i contesti naturalisti in cui sarà accompagnato da altri 3 musicisti, e un live full band nei più importanti festival italiani.

La prima data acustica è già passata, si è svolta il 3 luglio all’Eolie Music Fest. Sul palco, costituito da un caicco di 27 metri ormeggiato in una baia dell’isola di Vulcano, Mannarino ha stregato il pubblico sulle note e i colori di un dolce tramonto siciliano. Le prossime date acustiche sono: sabato 9 luglio al Musicastelle in Valle D’Aosta (sold out) e il 24 luglio al Suoni Controvento di Perugia.

Per quanto riguarda il live full band si riparte il 30 luglio dal No Borders Music Festival (Laghi di Fusine) per poi prosegue nei più importanti festival italiani: sabato 6 agosto al Follonica Summer Night di Follonica, il 7 agosto al Castiglioncello Festival di Castiglioncello, l’11 agosto al Locus Festival di Locorotondo, il 16 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica, il 25 agosto al Terrasound Festival di Giulianova, per chiudere il 3 settembre alla Villa Bellini di Catania e il 4 settembre al Teatro Verdura di Palermo.