Carlos Santana ha un malore sul palco e sviene: paura per la leggenda durante un concerto

6 Luglio 2022 - 12.07

Carlos Santana ha avuto un malore ed è svenuto durante un concerto negli Stati Uniti. Il leggendario chitarrista di origini messicane, naturalizzato statunitense, ha avuto un malore sul palco durante un live negli Usa, in Michigan, al Pine Knob Music Theatre di Clarkston.

Dopo quaranta minuti dall’inizio del concerto, infatti, è svenuto. Immediatamente è stato circondato dal personale medico, è stato soccorso e portato via in barella dopo meno di mezzora. Allarmati, i fan sui social si sono allarmati, pregando per lui, complici anche le parole degli organizzatori che hanno parlato di «grave problema medico». Ci ha pensato però lo stesso Santana, 76 anni il prossimo 20 luglio, a tranquillizzare tutti: «Grazie per le preziose preghiere», ha scritto rivolto ai fan, per poi spiegare che lui e sua moglie Cindy, una nota batterista che ha collaborato tra gli altri con Lenny Kravitz, «siamo bravi a prendercela comoda, abbiamo dimenticato di mangiare e bere acqua. Quindi mi sono disidratato e sono svenuto».

Tra la metà degli Anni 60 e 70 Santana aveva già iniziato a mescolare generi come salsa, fusion e rock, una ricetta vincente che lo porterà ad essere uno dei protagonisti di Woodstock e a incidere dei veri e propri classici come Soul Sacrifice, Black Magic Woman, Jingo, Evil Ways, in oltre 50 anni di carriera.