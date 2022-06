Torna con la sua settima edizione il Festival della Sociologia

redazione

30 Giugno 2022

Quelli del 7, 8 e 9 ottobre 2022 saranno tre giorni ricchi di eventi e incontri dedicati al tema delle transizioni sociali. Nella settima edizione del Festival della Sociologia di Narni ci saranno inoltre molti spazi artistici aperti che permetteranno al pubblico di partecipare, organizzati in onore e in ricordo di Carlo Mongardini, sociologo e studioso di scienza politica. (Gli eventi principali si terranno al teatro comunale). Saranno presenti anche l’astrofisico spaziale Ezio Bussoletti (narnese di origine) che terrà una lezione di apertura dal titolo “Dal mondo attuale a uno in transizione ecologica: il ruolo dello spazio“; il sociologo Luigi Pellizzoni che si cimenterà invece su “Quando inizia il futuro?”, e la sociologa Daniela Grignoli che parlerà invece di welfare e Pnrr.

“La sociologia – spiega Curti, una docente dell’Ateneo di Perugia – non a caso è una scienza che costruisce ponti, infatti possiamo immaginarla anche come una linea che unisce punti visibili e invisibili”.

Durante il Festival della sociologia infatti sarà dedicato uno spazio anche alle “Conversazioni sociologiche” nelle quali verranno affrontati vari temi tra cui: la transizione digitale, tecnologica, artistica, sportiva, economica e lavorativa, di genere, giuridica e normativa, ambientale ed ecologica, le nuove disuguaglianze, le povertà, le migrazioni. In programma ci sono anche caffè letterari e laboratori formativi, organizzati dall’associazione per il Festival della sociologia, nata per iniziativa dell’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento Fissuf (di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione) e del Comune, con la Direzione scientifica di Maria Caterina Federici.