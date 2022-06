Maturità 2022, Liliana Segre racconta quando diede lei l'esame e rivela: "Mio nipote non ha fatto il tema su di me..."

globalist

23 Giugno 2022 - 14.23

Liliana Segre, senatrice a vita e presidente della Commissione parlamentare sui reati d’odio, è stata protagonista della prima prova scritta dell’esame di maturità 2022. La sua conversazione con Gherardo Colombo, infatti, era una delle tracce proposte ai giovani maturandi. La senatrice ha commentato così la vicenda:

“Appena ho saputo del tema cosa ho provato? Ho pensato a me, al mio di esame di maturità, ero una ragazza molto strana, molto diversa dalle sue compagne di scuola, non sapevo ancora che la mia storia avrebbe avuto un lieto fine, che è stato l’amore”.

“Quel giorno, quando feci io la maturità – ricorda – quando sono uscita dalla prova di italiano, in realtà, non sapevo a chi dirlo, oggi invece mio nipote Filippo ha fatto l’esame di maturità. Con la grandissima complicità e amore che c’è tra noi mi ha detto ‘nonna, non potevo fare il tema su di te, ho scelto la musica’”.