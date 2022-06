La Cattedrale di Perugia ritorna a splendere

redazione

18 Giugno 2022 - 10.45 Culture

Il “Bonus facciate”, la Fondazione Brunello, Federica Cucinelli e Plenitude (Eni) hanno sostenuto economicamente il restauro.

Chi ha realizzato questo intervento ha affermato che lo stesso è stato effettuato con “rigorosa aderenza” all’impianto architettonico originario del 1437 e ha permesso alla facciata del Duomo perugino di ritornare al suo antico splendore (edificato dal maestro di pietra Bartolomeo di Mattiolo).

Il restauro ha interessato, oltre alla facciata, anche altri punti del Duomo come le tre edicole, con il crocifisso ligneo scolpito da Polidoro Ciburri, alcune sculture come la Madonna della Provvidenza e la Madonna della Consolazione, il pulpito in marmo di Carrara, il portale monumentale disegnato da Pietro Carattoli, la Loggia di Braccio, la statua di bronzo di Giulio III di Giulio Danti, il campanile, le cortine murarie, la cappella del battistero e molto altro.

L’intervento ha contribuito al restauro delle “parti critiche”, ma anche a fermare il degrado causato dagli agenti atmosferici e altri fattori, poiché le pietre hanno origine calcarea e arenitica. Il tutto è avvenuto con successo grazie anche alle tecniche di valutazione tramite le indagini preliminari e i campionamenti di prova.