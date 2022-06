Il racconto di Trastevere: l'ultimo video di Roberto Brunetti, ‘er patata’

globalist

5 Giugno 2022 - 21.48

Roberto Brunetti, ‘er patata’ di Romanzo Criminale è scomparso in circostanze drammatiche nei giorni scorsi.

Lontano dai riflettori si era prestato a fare il ‘narratore’ in un video in cui si raccontava Trastevere, il suo quartiere, realizzato da Valentina De Santis per ‘Forme web tv’ una piattaforma web che produce e diffonde video di grande qualità

Trastevere è uno dei quartieri che da sempre accompagna l’immaginario comune sulla capitale, il suo quartiere popolare più caratteristico.

Chiunque lo abbia attraversato è rimasto affascinato dai suoi vicoli popolati da bambini, adulti ed anziani che vi abitano da sempre, che vi sono cresciuti, che raccontano a modo proprio come si vive il tredicesimo rione.

Voci che parlano di una Roma che non c’è più, una Roma molto cambiata negli ultimi decenni ma in fondo sempre uguale.