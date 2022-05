Tornano i Festival, torna la musica all’aperto

globalist

19 Maggio 2022 - 09.44

Preroll

di Giordano Casiraghi

OutStream Desktop

Top right Mobile

Giunto alla decima edizione, torna dal 2 al 5 giugno nel cuore del Cilento, per la prima volta a Paestum, Disorder. punto di riferimento della musica indipendente in Campania. Organizzato da Macrostudio, è un festival che fin dalla scelta del nome vuole dissociarsi da atteggiamenti preconfezionati e orientati verso qualcosa di monotematico: il disordine esprime una ricchezza, una pluralità preziosa. In programma, l’indie rock dei britannici Penelope Isles, lo storico supergruppo americano June of 44, la potente miscela sonora tra sacro e profano, tra classico e contemporaneo, tra passato e futuro dei C’mon Tigre, il cultore di suoni globali Go Dugong, la musica psichedelica ed entusiasmante degli Islandman, trio musicale di Istanbul, il sound unico tra alt-rock, shoegaze e venato di pop dei Cosmetic, il trio di base a Vienna Elektro Guzzi, Dario Rossi ,uno dei drummer più conosciuti al mondo.

Middle placement Mobile

Torna dal 15 al 19 giugno la XVI edizione di Ferrara Sotto le Stelle. La storica rassegna continua il percorso di attraversamento e abitazione della città e si trasferisce in uno scenario in bilico fra ambiente naturale, spazio urbano e archeologia industriale, tra il fiume e il centro storico: la Nuova Darsena, uno dei luoghi ferraresi al centro del processo di rigenerazione urbana. La line up di questa edizione attraversa i generi più vari, esplorando sonorità diverse e innovative, puntando all’inclusività e al gender balance: dal cantautorato soffice e poetico di Giorgio Poi a quello onirico e cangiante di Venerus, dalla travolgente festa di Cosmo, alle potenti stratificazioni sonore di una band di culto come The Jesus and Mary Chain, dall’energia unica e calamitante de La Rappresentante di Lista al concerto speciale il 15 luglio (in collaborazione con Ferrara Summer Festival) di una band stellare, The Smile. E poi la freschezza intraprendente dei BNKR44, la magia evocativa di Matilde Davoli, il sound esorcizzante di Whitemary, la potente delicatezza di Marta Del Grandi e Ibisco.

Dynamic 1

Un festival che si espande per la Puglia e genera energia attraverso suoni, parole, idee e immagini. Alla costante ricerca del bello e in un’inesauribile scoperta del nuovo, torna dal 18 giugno al 4 settembre il Locus Festival, uno dei simboli per eccellenza dell’estate pugliese e una delle colonne portanti della stagione musicale italiana. Il Festival alla sua XVIII edizione animerà Locorotondo e altre incantevoli location della Puglia tra cui il Porto di Bari il 18 giugno con gli Alt-J, una delle band più innovative degli anni Dieci, e la meravigliosa cattedrale di Trani che ospiterà il 23 luglio il concerto del cantautore scozzese Paolo Nutini. Uno spaccato culturale ampio, all’avanguardia ed ecosostenibile fra musica live, momenti d’incontro e la prestigiosa mostra curata da Guido Harari “Jeff Buckley: Eternal Life”, un’esclusiva personale della fotografa Merri Cyr, nel venticinquesimo anniversario della scomparsa di Jeff Buckley. Seguono il duo norvegese Kings of Convenience (30 luglio), reduce dall’ultimo disco di successo Peace or Love, la cantautrice statunitense Joan as a Police Woman (9 agosto), i Sons of Kemet (10 agosto), esponenti della nuova scena jazz inglese e il maestro canadese dell’elettronica internazionale Caribou (15 agosto). I grandi artisti italiani in concerto sono: Brunori SaS (6 agosto), Caparezza (7 agosto), Mannarino (11 agosto), Cosmo (12 agosto), Carmen Consoli (13 agosto), Nu Genea (14 agosto), Venerus (10 agosto), La Rappresentante di Lista (20 agosto), Willie Peyote (21 agosto).

Dall’1 al 3 luglio torna Terraforma, il visionario festival e che esplora lo spazio interdimensionale fra l’elettronica sperimentale, le forme più avanzate dell’arte contemporanea, le evoluzioni teoriche dell’architettura e i nuovi orizzonti della sostenibilità ambientale. Giunto alla settima edizione il festival anche quest’anno si svolge nei giardini e nel parco della settecentesca e maestosa Villa Arconati – FAR alle porte di Milano, che si trasforma per l’occasione in un luogo sospeso oltre lo spazio e il tempo per accogliere gli artisti più interessanti della scena internazionale e una comunità globale in continua evoluzione. Le sonorità granulari degli inglesi Autechre, il duo finlandese Amnesia Scanner, l’afro-trance dell’ivoriana Crystalmess, l’imprevedibile sound dell’olandese Dj Marcelle, il dancefloor infuocato dell’angolano Dj Nigga Fox, il set spaziale di Dj Red, nome cardine della scena romana , la britannica Higher Intelligence Agency, la diva fluida e apolide Lafawndah, l’elettronica trascendentale del compositore e musicista italiano Lorenzo Senni, il pioniere della techno tedesca Mark Ernestus Ndagga Rhythm Forces, l’inedita joint venture fra l’africana MC Yallah e il francese Debmaster, il crossover alternativo dei londinesi Moin, il duo radicale formato dal milanese Nicola Ratti e il giapponese MA, i ritmi carnevaleschi dei brasiliani Teto Preto, la performance celebrativa del progetto Voices from the Lake, oltre alla presenza degli storici resident del festival Paquita Gordon e Donato Dozzy, e tanti altri ancora.

Dynamic 2

Quattro giorni no-stop di musica, spettacoli dal vivo e tanto altro immersi nella natura, tra i boschi nel cuore del Piemonte, per riscoprire la bellezza della condivisione e dell’essere comunità. Dal 21 al 24 luglio nella splendida Area Naturalistica Pianezze di Vialfrè torna Apolide Festival : un festival unico e Fuori dal Tempo, ideato e promosso da sempre da Associazione Culturale To Locals, dal 2019 in collaborazione con Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour.

Con un’incredibile Prima Mondiale firmata da Stewart Copeland si inaugura dal 22 luglio al 4 settembre Tones Teatro Natura, stagione artistica prodotta dalla Fondazione Tones on the Stones nello spazio performativo realizzato in un’ex cava di granito in Val D’Ossola. Uno spazio/ecosistema dedicato alla ricerca artistica, all’innovazione, alla conoscenza e al benessere individuale. L’avvio il 22 e 23 luglio con il debutto in Prima Mondiale di The Witches Seed, spettacolare e immersiva opera rock dalle tinte horror firmata dal geniale musicista e fondatore dei Police Stewart Copeland, con i brani di Chrissie Hynde dei Pretenders che si aggiungono alle composizioni di Copeland e Irene Grandi nel ruolo di protagonista. La stagione prosegue poi dal 26 al 31 luglio con Nextones, il festival internazionale, curato e coprodotto da Threes Productions, dedicato alla più radicale sperimentazione nel campo dell’arte audiovisiva e della musica elettronica. Tra i primi nomi annunciati: Squarepusher, Armin Linke, Aerocene, Rrose, Mimmo Sparacio, Marina Herlop, Verynicensleazy, Front De Cadeaux e Michael Reiley. Chiude la stagione dal 2 al 4 settembre la seconda edizione di Campo Base, il festival dedicato alla cultura della montagna, agli sport e alle attività outdoor curato da Alessandro Gogna, Nicola Giuliani e Chantal Ferrari.

Dynamic 3

Dal 27 maggio al 4 settembre 2022, nello splendido scenario di villa Tittoni a Desio (MB), torneranno quindi i concerti, le feste a tema, le silent disco, il cinema all’aperto e tanti eventi pensati per rendere più belle e suggestive le sere d’estate. La programmazione, non ancora completa, include gli show di Bugo (29/06), 24 Grana (04/06), Ritmo Tribale (26/08), Mercanti di Liquore (03/09), Dj Ralf (16/07), Omar Pedrini (22/06), Nanowar of Steel (22/07), Giorgio Canali e Bianco (27/07), Meganoidi (27/07), Vallanzaska (24/06), Clan Destino (26/06), Management (25/06), Iron Mais, Vintage Violence e Babbutzi Orkestar (02/07), Derozer (15/07), Giuda (24/07).