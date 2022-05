Fedez irritato ci scherza su: "Volevo andare al Concertone ma sicuramente il mio invito s'è perso"

globalist

1 Maggio 2022 - 17.22

L’anno scorso il suo intervento in un Concertone senza pubblico a causa delle norme anti Covid aveva scatenato uno scontro molto vivace con la Rai… Quest’anno infatti non è stato invitato.

“Buon primo maggio e buon Concertone a tutti. Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso”.

Così Fedez ha ironizzato sulle sue storie di Instagram riferendosi alla sua partecipazione all’edizione 2021 del concertone del primo maggio corredata da un fiume di polemiche per l’attacco del rapper ai politici che si erano espressi contro il ddl Zan e per le accuse di un tentativo di censura rivolte dall’artista agli organizzatori.

La polemica dell’anno scorso – L’anno scorso Fedez fu protagonista di una lunga querelle con la Rai e con gli organizzatori, da lui accusati di averlo voluto censurare. La rottura tra il rapper e la televisione di Stato era iniziata poche ore prima del consueto concerto per la festa dei lavoratori. Attraverso il suo canale Instagram, Fedez aveva raccontato di aver subito un tentativo di censura da parte della Rai per il discorso che avrebbe tenuto sul palco, in cui criticava diversi esponenti della Lega per le loro posizioni sul ddl Zan. Immediata era arrivata la replica della Rai, che smentiva quanto raccontato dal cantante. Per dimostrare la veridicità di quanto detto, Fedez aveva quindi reso pubblica la telefonata tra lui, gli organizzatori dell’evento e i vertici di Rai3. Poi dopo una serie di botta e risposta, la polemica si era placata. Fino ad oggi.