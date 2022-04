Ascolti tv: Papa Francesco e il racconto dei Vangeli il programma più visto

globalist

18 Aprile 2022 - 16.27

Preroll

Dopo la Via Crucis ancora il Pontefice: Papa Francesco e il racconto dei Vangeli´ in onda ieri sera su Rai1 ha fatto registrare 2.937.000 telespettatori e il 14,1% di share. Nel dettaglio, il contributo di Benigni tra le 21.31 e le 21.49 ha raggiunto un picco di 3.413.000 spettatori con il 15.9% e il `Volto dei Vangeli´, in onda dalle 21.49 alle 22.36, 2.733.000 spettatori con il 13,3%. Su Canale 5 `Gli eredi della Terra´ ha totalizzato 1.563.000 spettatori e l’8,9% di share, su Italia 1 `Il ciclone´ è stato visto da 1.632.000 spettatori (8%), su Rai2 `Quello che veramente importa´ ha fatto registrare 1.462.000 telespettatori (7,4%). Su Rai3 `Il Borgo dei Borghi´ ha interessato 1.152.000 spettatori (6,2%), su Retequattro `Zona Bianca´ 915.000 spettatori (5,8%) e su La7 `Il Gattopardo´ 573.000 spettatori (3,1%). Seguono su Tv8 `Men in Black International´ con 586.000 spettatori (3%) e `La Passione di Cristo´ sul Nove con 322.000 spettatori (1,7%).

OutStream Desktop

Top right Mobile

Rai1 domina gli ascolti dell’access prime time con `Soliti Ignoti – Il ritorno´ visto da 4.803.000 telespettatori pari al 22,97% di share, superando il programma concorrente di Canale 5, `Paperissima Sprint´, fermo a 3.017.000 telespettatori con il 14,51%. Anche nel preserale ha vinto la rete ammiraglia Rai con `L’Eredità Weekend´ che ha portato a casa 3.594.000 telespettatori e il 22,11% di share. Canale 5 con `Avanti un altro! Weekend´ ha totalizzato invece 2.816.000 telespettatori e il 17,73%.

Middle placement Mobile

Nel complesso le reti Rai hanno conquistato la prima serata (7.009.000 telespettatori, share 33,69%) e l’intera giornata (3.153.000 telespettatori, share 34,06%), mentre ai canali Mediaset è andata la seconda serata (3.923.000 telespettatori, share 37,11%).