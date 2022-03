Fedez, l'annuncio commosso: "Ho un problema di salute, ora devo stringermi alla mia famiglia"

globalist

17 Marzo 2022 - 17.53

I fan si erano insospettiti per il fatto che era da due giorni che né Fedez né la moglie Chiara Ferragni avevano pubblicato nulla sui social, loro che solitamente condividono spesso la loro vita con i follower. L’ansia era soprattutto per i figli, Vittoria e Leone, ma in una serie di storie su Instagram Fedez ha chiarito. E purtroppo non sono belle notizie.

“Faccio questo video, credo un po’ per esorcizzare: purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con un grande tempismo, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare, anche se non ora. Ora ho bisogno di stringermi alla mia famiglia”.

“Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto, quindi sicuramente racconterò questa nuova avventura” dice Fedez visibilmente commosso. “Se riuscirò a dare conforto con queste storie allora penserò che questa parentesi della mia vita avrà un senso”.