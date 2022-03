Netflix, il documentario su Putin e la guerra in Ucraina

globalist

6 Marzo 2022 - 14.26

Putin al centro dell’attenzione dopo l’invasione dell’Ucraina. Ora c’è una grande ricerca di video e documentarti nei quali si narra la storia del presidente russo, ossia dello Zar con i tratti del dittatore.

“Ucraina sotto attacco” è la preoccupante notizia che sconvolge tutti nel febbraio del 2022. Perché la Russia di Putin lancia un’invasione militare contro una nazione sovrana violando ogni accordo internazionale? C’è chi segue da tempo la cronaca estera e la contrastata storia dei rapporti fra Russia e Ucraina e chi ne sa poco o nulla.

Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom è il docufilm diretto e montato nel 2015 da Evgeny Afineevsky, candidato al premio Oscar come miglior documentario, che ci permette di comprendere chiaramente le origini, le ragioni e la gravità di ciò che sta accadendo in Europa. Vedere questo film, presente sulla piattaforma di Netflix, significa andare direttamente al cuore di una crisi che si è manifestata in tutta la sua drammaticità già nel novembre del 2013 con l’esplosione delle proteste del popolo ucraino sceso in piazza a Kiev contro il proprio governo.

Il documentario inglese

Poi è andato in onda anche “Putin – Ultimo Zar”. Si tratta di un documentario, realizzato da BBC per il canale inglese Channel 4, che racconta la storia del leader russo attraverso immagini di repertorio, interviste e testimonianze.

Il documentario, della durata di circa 3 ore diretto da Nick Green e prodotto da Rogan Productions ed è già disponibile in streaming su Discovery+ per gli abbonati.

Astuto e imprevedibile, feroce combattente e patriota russo convinto, Vladimir Putin ha governato con il pugno di ferro per oltre 20 anni. Quali sono state le tappe della sua ascesa? In che modo le sue esperienze personali e il suo passato da spia del KGB hanno influenzato la sua politica e plasmato il leader che è oggi? Quali sono stati gli snodi fondamentali dei suoi anni di governo?



La storia di Putin, in breve

Putin arriva al Cremlino come un presidente vulnerabile e quasi sconosciuto, che gli oligarchi russi si aspettano di poter controllare facilmente. Ben presto riesce ad affermare il suo potere, circondandosi dei suoi coetanei del KGB e facendo suo il codice della spia: niente è dimenticato e niente è perdonato.

Grazie a immagini e filmati d’archivio e alle testimonianze di ex membri della sua cerchia più ristretta, il documentario ricostruisce la storia di Vladimir Putin, analizzandone anche il lato più oscuro, in particolare attraverso le storie di Boris Berezovsky e Alexander Litvinenko, entrambi suoi oppositori morti in suolo britannico. Un viaggio attraverso la mente di una delle personalità politiche più importanti del nostro tempo, la cui presidenza ha assunto a tratti le caratteristiche di un thriller di spionaggio.