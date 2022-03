Ucraina, l'Università blocca le lezioni su Dostoevskij e scoppia la polemica

globalist

2 Marzo 2022 - 11.11

L’Università Bicocca di Milano avrebbe bloccato una serie di lezioni su Dostoevskij del professor Paolo Nori. Questa notizia ha scatenato le reazioni del mondo politico, con il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni pronto ad un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Università Maria Cristina Messa: “La cultura è l’antidoto più potente contro la guerra e la violenza. Fermare la cultura è una scelta stupida e violenta. Fermate subito questa giostra infernale!”, ha sottolineato Fratoianni.

Anche Matteo Renzi si è unito alla protesta: “Proibire di studiare Dostoevskij contro Putin significa essere folli. In questo tempo bisogna studiare di più, non di meno: in Università servono maestri, non burocrati incapaci”, scrive il leader di Iv, Matteo Renzi.