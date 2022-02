Guerra in Ucraina, il fuori onda di Lucia Annunziata: "Centinaia di migliaia di camerieri e badanti..."

globalist

24 Febbraio 2022 - 20.05

Preroll

Su Twitter circola un video che mostrerebbe una gaffe clamorosa della giornalista Lucia Annunziata, che non si sarebbe accorta di avere il microfono acceso e avrebbe detto una battuta di cattivissimo gusto sulla situazione in Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nel corso dello speciale del Tg3 sulla guerra in Ucraina, stava andando in onda l’intervista al segretario del Pd Enrico Letta, che stava partecipando a un presidio per la pace davanti all’ambasciata russa a Roma.

Middle placement Mobile

“Qui in Italia in questo momento il pensiero va alla comunità ucraina fatta di centinaia di migliaia di persone che si sono integrate nel nostro Paese, che sono in questo momento tutte in una condizione terribile di legame con i loro cari che lì stanno rischiando la morte” ha detto Letta.

Dynamic 1

E mentre il segretario del Pd pronuncia queste parole, la giornalista (che era in compagnia di Antonio Di Bella) sembra dire: “centinaia di migliaia di camerieri e badanti”. “E di amanti” aggiunge Di Bella.