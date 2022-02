Javier Bardem vince il Premio Goya, la dedica alla moglie Penelope Cruz: "La amo, rispetto e celebro ogni giorno"

globalist

13 Febbraio 2022 - 16.41

L’attore spagnolo ha vinto il Premio Goya, il più importante riconoscimento cinematografico spagnolo, e ha dedicato la vittoria alla moglie Penelope Cruz: “Penelope è ma donna che amo, rispetto, ammiro e celebro ogni giorno”.

Bardem, che ha vinto il premio come miglior attore per la sesta volta, questa volta per il film Il Capo perfetto, ha dedicato il premio anche ai due figli che ha avuto da Cruz, Leonardo e Luna: “Sono il più bel regalo che la vita ci ha fatto, mamma e papà vi adorano”. La dedica finale è per sua madre, recentemente scomparsa, Pilar Bardem ”la donna che mi ha insegnato a vivere, l’amore e la passione per questo mestiere meraviglioso e interessante, che è stata un esempio etico e di impegno”.

Bardem e Cruz sono entrambi candidati ai premi Oscar, lui per Being the Ricardos, lei per Madres Paralelas. Hanno entrambi già vinto una statuetta. I due sono sposati dal 2010.