Sanremo: cosa ha davvero detto Iva Zanicchi a Drusilla Foer?

globalist

4 Febbraio 2022 - 15.14

Preroll

Si sta facendo un gran parlare su un presunto scambio che è avvenuto ieri sera a Sanremo tra la conduttrice Drusilla Foer, personaggio interpretato dal fotografo Gianluca Gori, e Iva Zanicchi, una delle cantanti in gara.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo quanto riportato da molti giornali e anche parecchi giornalisti, tra le due sarebbe avvenuto il seguente dialogo:

Middle placement Mobile

Iva Zanicchi: “Quanto sei alta!”

Dynamic 1

Drusilla Foer: “Più di te!”.

Iva Zanicchi : “Hai anche altre cose più di me!”. Drusilla: “Sono colta”.

Dynamic 2

L’allusione di Zanicchi (che con Foer ha anche lavorato e le due sono in rapporto di amicizia) sarebbe al fatto che Drusilla Foer è un uomo travestito (non una donna trans, come ha specificato lei stessa più volte nel corso della serata), ma la verità è che non è andata affatto così: Zanicchi (forse resasi conto dell’errore che avrebbe potuto commettere con quell’espressione) ha aggiungo “è colta” e Foer ha completato “Si, sono colta”. Tutto qui.

A scanso di equivoci c’è il video, ma bisogna notare come si stia montando una polemica su uno scambio che semplicemente non è mai esistito. E ancora più grave il fatto che i vari giornalisti che stanno riportando il fatto, con tanto di video a corredo, non si sono evidentemente dati pena di guardarlo prima, quel video, per vedere se quello che stanno scrivendo corrisponde alla realtà.

Dynamic 3