Il FantaSanremo impazza

3 Febbraio 2022 - 23.57 Culture

di Marcello Cecconi

Ormai impazza. Solo Amadeus fa finta di niente, ma il FantaSanremo è l’ospite più presente. Fantasma inaspettato ma eccolo lì, come uno spiritello dispettoso, che ha preso possesso di quasi tutti i cantanti in gara che pianificano la loro performance per far ottenere bonus ai giocatori a casa. Al diavolo l’emozione del palco più impressionate d’Italia, ma tant’è!

Se vedete cose strane non preoccupatevi. Salutare Zia Maria, dire Papalina, regalare fiori veri a un uomo, ringraziare l’orchestra, distendersi sul palco, accendere il fuoco e tante altre stranezze. Leggete qui il regolamento e capirete meglio.

E’ un gioco, che ha preso il via un paio di anni fa per iniziativa di un gruppo di ragazzi marchigiani che si riunivano per seguire Sanremo, ed è diventato, da quest’anno, una vera istituzione. Ha registrato un’impennata di partecipazione, e la spinta l’hanno data proprio i cantanti che hanno sorprendentemente apprezzato il gioco.

L’anno scorso si iscrissero 50mila squadre e in questa edizione del Festival le squadre formate sono state 500mila. I valori sono in “baudi” in onore al pluri-presentatore del Festival e ciascuno dei giocatori ottiene 100 ‘baudi’ all’iscrizione per aggiudicarsi 5 cantanti. Una squadra deve schierare 5 artisti e nominare capitano uno di loro con ciascuno che ha una sua quotazione: 35 Baudi per Mahmood e Blanco, 32 di Achille Lauro, 28 Baudi di Elisa, 26 di Sangiovanni,, 25 di Emma, 20 di Gianni Morandi e Massimo Ranieri e così a scendere.