Sanremo: i Meduza saranno i super ospiti della prima serata

26 Gennaio 2022

“Il Festival della ripresa”: così lo ha definito Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo, ai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5. Non ci sarà certamente la stessa spensieratezza dell’edizione 2020 (l’ultima pre-pandemia), ma si riuscirà perlomeno a evitare lo spettro del teatro vuoto che aveva caratterizzato Sanremo 2021.

Il sindaco sottolinea – insieme al conduttore e direttore artistico Amadeus – la straordinarietà delle ultime edizioni: tre festival completamente diversi l’uno dall’altro. Quest’anno la situazione sembra più favorevole, ma l’attenzione resterà costante su quanto accade in termini epidemiologici. «Stamattina leggevo che su 130 ricoveri dell’ospedale di Sanremo non c’è ricoverato nessuno che ha già fatto la terza dose. Saranno monitorati tutti gli assembramenti, le forze dell’ordine controlleranno insieme ai nostri volontari, così come ci sarà una grande attenzione per le entrate e le uscite del teatro per tenere il pubblico in ordine», rasserena Biancheri. È inoltre previsto l’obbligo di mascherina Ffp2.

Sembra tutto pronto per il via della kermesse musicale, in programma dal 1 al 5 febbraio. Ieri sera, al Tg1 delle 20, Amadeus ha ufficialmente annunciato il gruppo che si esibirà come superospite della prima serata: i Meduza.

Si tratta di un gruppo house conosciuto a livello internazionale e composto da tre giovani italiani: Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Il nuovo singolo, “Tell It To My Heart” (in collaborazione con Hozier, artista reso celebre nel 2013 dal brano “Take Me to Church”), è già entrato nelle Top 200 di tutte le principali piattaforme streaming di 20 Paesi. Secondo Forbes, i Meduza sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2020.

Si preannuncia quindi un inizio movimentato per il Festival, nella speranza che tutto possa andare nel verso giusto.