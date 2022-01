Incassi, la favola sull'amicizia 'Il lupo e il leone guida le classifiche

globalist

24 Gennaio 2022

La classifica di Cinetel di questa settimana è guidata da ‘Il lupo e il leone’ di Gilles De Maistre, già regista di “Mia e il leone bianco”: la favola ispirata a una storia vera incassa 591 mila euro in 4 giorni e con una media di 1.237 euro su 478 schermi.

L’idea del film nasce da Andrew Simpson, noto addestratore di animali per il cinema e la televisione, specializzato soprattutto in lupi. “Abbiamo lavorato con Andrew, – ha raccontato Gilles – prendendo quattro cuccioli di lupo e due di leone. Li abbiamo osservati mentre erano insieme. Abbiamo trovato una splendida baita sull’isola di Sacacomie (due ore a nord del Quebec), costruita originariamente per Secret Window. Abbiamo capito che sarebbe stato il luogo perfetto per il nostro film. Volevamo un luogo tranquillo che desse sicurezza agli animali, così da evitare curiosi sul set”.

Saldo al secondo posto con un calo del 18% ma ancora con la media più alta (1435 su 291 sale) c’è Spider-Man: No Way Home. Il film di Warner Bros ha incassato 417 mila euro per un totale di 23 milioni 181 mila in sei settimane.

Scivola terzo Una Famiglia vincente – King Richard, il biopic sulla storia delle campionesse di tennis, le sorelle Venus e Serena Williams, con la regia di Reinaldo Marcus Green e con Will Smith nei panni di Richard Williams: l’incasso è di 312 mila euro per un totale di 814 mila in due settimane.

Sempre un biopic, sulla vita di Celine Dion, è l’altro esordiente entrato nella top ten all’ottava posizione: Aline di e con Valerie Lemercier e con Sylvain Marcel ha incassato 139 mila euro.

Gli incassi totali, poco più di 3 milioni, mostrano ancora una flessione del 26% sulla scorsa settimana e del 71.40% sullo stesso periodo del 2019.