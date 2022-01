"Siamo tutti uguali": John Malkovich sprovvisto di super green pass viene respinto dall'hotel Danieli di Venezia

globalist

19 Gennaio 2022

“Essere John Malkovic” è un vecchio film targato Spike Jonze del 1999, ma ha poco a che vedere con quello che è successo all’omonimo attore che, evidentemente, non sembra essersi reso conto che la legge è uguale per tutti, soprattutto in tempi di pandemia.

Il noto attore e regista americano infatti è stato respinto dall’hotel di lusso Danieli di Venezia perché sprovvisto del Super Green pass. In Laguna per le riprese di “Ripley”, una nuova serie tv, remake del romanzo di Patricia Highsmith, “Il talento di Mr. Ripley”, l’artista aveva prenotato una suite nel prestigioso albergo, ma ha dovuto cercarsi una nuova sistemazione.

“Il Gazzettino”, che riporta la notizia, ha spiegato che, stando al Decreto Omicron il soggiorno negli alberghi è consentito solo ai possessori di certificazione verde rafforzata, e che essendone l’attore sprovvisto la produzione ha dovuto cercare all’ultimo momento una soluzione alternativa per il suo soggiorno in una casa privata.

Nel cast della serie con Johnny Flinn e Dakota Fanning ci sarebbe dovuto essere anche Matt Damon, sostituito poi dall’attore irlandese Andrew Scott. Sul set intanto è scoppiato un focolaio di Covid e le riprese, che dureranno circa un mese, hanno subito il primo rallentamento.