Prime tegole su Sanremo 2022, il cantante Aka 7even è positivo: "Sto bene, non ho sintomi"

17 Gennaio 2022

Niente da fare: se Amadeus sognava un Sanremo senza intoppi legati al Covid, purtroppo oggi deve fare i conti con il primo positivo tra i 25 artisti in gara.

Il cantante Aka 7even ha infatti annunciato su Twitter di essere risultato positivo al tampone: “comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettando chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto, Aka” ha scritto l’ex concorrente di Amici.

per Aka7even si profila la quarantena e la lunga trafila dei tamponi per verificare la fine della sua positività, lasciapassare per la sua partecipazione alla manifestazione.