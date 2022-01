Amadeus svela il cast del Festival di Sanremo: dalle co-conduttrici ai super ospiti

Redazione

15 Gennaio 2022

di Leonardo Antonelli

Il cast del 72° Festival della canzone italiana si va componendo di serata in serata. Dopo l’annuncio delle 5 donne che lo affiancheranno alla conduzione, stasera, in diretta al Tg1, il conduttore e direttore artistico di questa edizione ha svelato il nome del secondo ospite: dopo Checco Zalone sarà Cesare Cremonini il super ospite di Sanremo.

Fino all’annuncio di ieri sempre al Tg1, si vociferava un cambio di schema per la conduzione da parte del conduttore di Sanremo, con la scelta di una massimo due co-conduttrici al timone per tutte le cinque serate.

Invece Amadeus ha ricalcato il solco tracciato dal guru del Festival, Pippo Baudo, il quale nel 1992 aveva inaugurato la formula delle vallette (una volta si chiamavano così) una per sera ad affiancare il conduttore.

L’analogia con quel Festival dal quale Amadeus ha attinto a dir la verità per tutte le sue tre edizioni non è soltanto per il numero delle presenze femminili presenti sul palco dell’Ariston, ma per la scelta, calibrata e certosina, delle conduttrici, applicando quasi un teorema di proporzionalità della loro popolarità nel pubblico da casa.

Nel 1992 il Pippo nazionale scelse 3 donne ad affiancarlo: Alba Parietti, popolarissima showgirl grazie alla conduzione di Galagoal durante i mondiali del 1990 e salita alla guida di Domenica In; Brigitte Nielsen, attrice e modella oltreché conduttrice e cantante, ma scelta principalmente come rappresentante del mondo del cinema e infine Milly Carlucci, conduttrice storica in quota Rai e reduce dal successo di “Scommettiamo che?”.

Sanremo 1992. Da sinistra: Baudo, Parietti, Nielsen, Carlucci

Amadeus, come nelle ultime due edizioni, ha applicato lo stesso principio adattandolo alla realtà di oggi, molto più ampia ed eterogenea rispetto al binomio cinema/tv di un tempo. Ma quest’anno il processo di scelta è stato perfezionato ancor di più delle precedenti edizioni e il cast risulta esplosivo.

Selezionando due grandi attrici come Ornella Muti e Sabrina Ferilli, le quali presenzieranno rispettivamente alla prima e alla quinta serata, si è voluto dare un segnale forte sull’importanza e l’impronta culturale che il cinema ancora ricopre nella nostra società nonostante il Covid lo stia mettendo a dura prova.

Rimandendo sempre in ambito della recitazione, Amadeus ha scelto come “quota Rai” un’attrice di fiction, Maria Chiara Giannetta, protagonista di Don Matteo come maresciallo dei carabinieri e reduce dell’ultima serie in onda su Rai 1 “Blanca”, una delle più viste del 2021. Il conduttore ha dunque furbescamente voluto sul palco un volto già familiare al pubblico televisivo approfittando della scia del successo.

Per attirare invece il pubblico giovane e distante dalla tv generalista, oltre alla musica, il direttore artistico ha assoldato Lorena Cesarini, giovanissima attrice in attività dagli anni 2010 con già tanti film all’attivo ma nota soprattutto per il suo ruolo nella serie Suburra (2017) in cui è Isabel, la prostituta che nella prima stagione fa innamorare il protagonista della serie, Aureliano, interpretato da Alessandro Borghi, ma viene uccisa per vendetta dalla sorella di lui.

Infine Amadeus ha pescato dal mondo social la nobildonna Drusilla Foer, all’anagrafe Gianluca Gori, star del web e icona di stile pronta a perorare le cause sociali.

Le tre settimane che ci separano dal grande evento saranno cariche di suspense in quanto Amadeus quest’anno ha optato di svelare il cast con il contagocce, prediligendo il Tg1 come pulpito dal quale annunciare i fortunati partecipanti.