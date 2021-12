Paul Stanley dei Kiss è di nuovo positivo al Covid: "Ho la variante Omicron, felice di essere vaccinato"

globalist

28 Dicembre 2021

C’è qualcuno che ironicamente ha ribattezzato la quarta ondata di Covid come l’ondata dei Vip, per il numero sempre crescenti di positivi, in particolare in Italia, di persone più o meno famose.

Il frontman dei Kiss, Paul Stanley, ha annunciato sui social di essere nuovamente positivo al Covid e di aver contratto la variante Omicron. “La mia faccia da Omicron! Sì. Ce l’ha tutta la mia famiglia. Sono stanco e ho il raffreddore. La maggior parte della mia famiglia non ha assolutamente sintomi. Fate come preferite. Io sono così felice di essere vaccinato”, ha scritto su Instagram accanto ad una foto che lo ritrae in volto.

Il frontman della band hard rock statunitense aveva già contratto il virus ad agosto.