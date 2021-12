Gli Inti Illimani di nuovo in Italia con una tournée a sostegno di Amnesty

globalist

22 Dicembre 2021

Tornano in Italia gli Inti Illimani, il gruppo cileno divenuto famoso con canzoni come ‘El Pueblo Unido’ e ‘Venceremos’ importanti per tenere viva l’attenzione sulla spietata dittatura in Cile del generale Augusto Pinochet dopo l’assassinio del presidente socialista Salvador Allende.

Cinque date a marzo per altrettante tappe italiane degli Inti Illimani: il 13 al teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme, il 14 alla Tuscany Hall di Firenze, il 15 al teatro Duse di Bologna, il 17 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 18 al teatro Comunale di Carpi, per il ‘Vale la pena Tour’ in collaborazione con Amnesty International Italia, per una proposta musicale che coinvolge anche il cantautore toscano Giulio Wilson.

“Siamo lieti e riconoscenti per questa collaborazione, che rinnova un importante legame tra musica e diritti umani e che siamo certi contribuirà a sensibilizzare il pubblico sulle campagne che accompagneranno le cinque tappe”, afferma Riccardo Noury portavoce di Amnesty International Italia. Per Giulio Wilson, “è un grande piacere aver scritto un brano assieme ad artisti che hanno segnato la storia della musica mondiale. Presentarlo con loro, dal vivo nei teatri, è un vero onore. ‘Vale la pena’ non ha confini e contiene uno slogan universale e di speranza, dedicato a tutti”.